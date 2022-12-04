Şanlıurfa’da patlama: Ortalık savaş alanına döndü

Alınan bilgiye göre, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Akçakale'deki patlama neden oldu?

Patlamaya ilişkin olarak Akçakale Kaymakamlığından açıklama geldi. açıklamada, “İlçemiz İbrahim Gündoğan Caddesinde, bir binanın zemin katında kalorifer kazanından kaynaklanan patlama meydana gelmiştir. Olayda hayati tehlikesi bulunmayan 6 yaralımız hastanede tedavi altına alınmıştır. İlgili kurumlarımız, olaya zamanında müdahale etmiş olup tahkikat devam etmektedir. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun.” denildi.

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