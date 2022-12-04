Özgün Şanlıurfada patlama Ortalık savaş alanına döndü
ÖZGÜN HABERLER

Şanlıurfa’da patlama: Ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı bir binanın alt katında patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin Akçakale Kaymakamlığından açıklama geldi. İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ŞANLIURFA SON DAKİKA HABERLERİ: Şanlıurfa’da patlama neden oldu, ölü yaralı var mı?
Akçakale patlama

Alınan bilgiye göre, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Akçakale'deki patlama neden oldu?

Patlamaya ilişkin olarak Akçakale Kaymakamlığından açıklama geldi. açıklamada, “İlçemiz İbrahim Gündoğan Caddesinde, bir binanın zemin katında kalorifer kazanından kaynaklanan patlama meydana gelmiştir. Olayda hayati tehlikesi bulunmayan 6 yaralımız hastanede tedavi altına alınmıştır. İlgili kurumlarımız, olaya zamanında müdahale etmiş olup tahkikat devam etmektedir. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun.” denildi.

Gönül Dağı 78. bölüm ne zaman?
ÖZGÜN
Gönül Dağı 78. bölüm ne zaman?

Zonguldak TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Zonguldak TOKİ kura sonuçları ve isim listesi
ÖZGÜN
Zonguldak TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Zonguldak TOKİ kura sonuçları ve isim listesi
En çok satılan otomobiller

En çok satılan otomobiller

Yeni liste açıklandı: Tek tek sıralandı.
Favoriler sahaya çıkıyor

Favoriler
sahaya çıkıyor

Dünya Kupası son 16 turunda bugün iki maç oynanacak.
Yılmaz Özdil Selvi Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısında uyuduğu görüntüsünü ti’ye aldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 110 bin kişi coşkuyla karşıladı.

​Ercümend Özkan'ın eşi Mukaddes Özkan'la konuştuk.

Siyahi kadının adı yerine 'maymun' yazdılar.

Herkes görüntülemek için saatlerce bekliyor.

İçinden çıkanları görünce şaşkına döndüler.

​Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı.

​Bayraktar Kızılelma havalandı.

​Eski mahkum Johnny Perez zulmü ifşa ediyor.

​Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.