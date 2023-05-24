AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den sandığa çağrı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs seçimlerini hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeden, barış ve huzur içinde gerçekleştirmeyi hep beraber başardıklarını belirtti.
"Her yarış düşmanlığı değil rekabeti barındırır"
"Hiçbir vatandaşımızın olumsuzluk yaşamaması her şeyin ve her kazancın üzerindedir"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, seçimlerin gelip geçtiğini, kazanıldığını ve kaybedildiğini ifade etti.