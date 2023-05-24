AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den sandığa çağrı

"Her seçim bir yarıştır ve her yarış düşmanlığı değil rekabeti barındırır. Rakip olmak düşman olmayı gerektirmediği gibi, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir tavrı da gerekli kılmaz. Milletimizin her zaman olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerini de büyük bir olgunluk ve sükunetle geçireceğine olan inancım tamdır. Seçimi kazanma umudu günden güne azalan muhalefetin milletimizi gererek, suni gündemler üzerinden kaos çıkarma girişimlerine girerek yanlış yaptıklarına ne yazık ki şahitlik ediyoruz. Bizler sağcısıyla, solcusuyla, milliyetçisiyle hep birlikte Türkiye olmayı başarmış ve hep birlikte geleceğe yürüyen bir milletiz."