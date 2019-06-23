​Canlı seçim sonuçları! İstanbul'da sandık sonuçları ve oy oranları burada

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının belirlenmesi için vatandaşlar bugün yeniden sandığa gitti.

Canlı seçim sonuçları ile tüm ilçelerde açılan sandık sayılarını, oy oranlarını ve hangi adayın önde olduğunu haberimizde oylar sayılmaya başladığında görebilirsiniz. Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasından geçmiş dönemlere ait seçim sonuçlarını, karşılaştırmalarını, belediye başkan adayları listelerini, adayların aldıkları oy oranlarını, il ve ilçelerin ayrıntılı seçim sonuçlarına dair birçok bilgiye ulaşabileceksiniz.

İstanbullular bugün yeniden sandığa gitti

Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

Şerh düşülen seçmen sayısı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.

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Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.