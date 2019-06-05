Seçim İmamoğluna FETÖ desteği
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İmamoğlu’na FETÖ desteği

PKK’lı Bese Hozat’ın açıklamasının ardından CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na bir destek de FETÖ’den geldi. Firari terörist Emre Uslu, İmamoğlu’na FETÖ ve HDP’nin destek vereceğini söyledi. Terörist Uslu, “İmamoğlu, 31 Mart’ta FETÖ sayesinde oylarını artırdı” dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Terör örgütleri, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na desteklerini peş peşe açıklıyor. PKK’lı Bese Hozat’ın ardından bir açıklama da terör örgütü FETÖ üyesi Emre Uslu’dan geldi. Firari terörist, İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinde oylarını terör örgütü sayesinde artırdığını ileri sürdü. İmamoğlu’na destek mesajı veren terörist Uslu, “FETÖ olmazsa İmamoğlu konuşulmazdı” dedi.

FETÖ OLMASAYDI GÜNDEM OLMAZDI!

FETÖ’cü terörist Emre Uslu, İmamoğlu’na destek videosu yayınladı. Uslu, “Neresinden bakarsanız bakın. Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart’ta kazanmasında FETÖ’cülerin oyu, en az HDP’nin oyu kadar stratejik olmuş. FETÖ oy vermese Ekrem İmamoğlu bugün gündem bile olmayacak. Sadece cemaat için değil, Türkiye için güzel olacak” dedi.

İMAMOĞLU’NA TAKTİK VERDİ

  • Uslu sözlerinin devamında, “Çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi Türkiye için çok güzel olacak” diye konuştu. 29 Mayıs’ta paylaştığı köşe yazısında İmamoğlu’nun mağduriyet algısının dağılmaya başladığını ifade ederek uyarıda bulunan Uslu, “İmamoğlu’nun kazanmasının önemli olduğunu bilen ve bunu gönülden isteyen biri olarak İmamoğlu ve çevresini uyarmayı borç biliyorum. Bu yüzden de bu uyarı yazısını kaleme alıyorum. Bu gidişatı durdurmak elinizde. İmamoğlu’nun bu cendereden kurtulabilmesi için önce AKP’nin iftira kampanyasına uğramış mağdur kesimlerle kucaklaşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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