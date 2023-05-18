'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi

Ekipten sorumlu Burhan A. ifadesinde CHP bağlantılarının tümünü anlattı.
CHP'nin seçim öncesi ortaya çıkardığı 'Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi olacak' iddiaları balon çıktı. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast için bir timin hazırlık yaptığı iddiasının ardından Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara ve Samsun mitinglerine çelikle yelekle çıktı. Seçime iki gün kala Ankara Tandoğan'daki mitingde Ekrem İmamoğlu'nun da çelik yelek giydiği görüldü.
- Seçim öncesinde mağduriyet yaratma çabasında olan Kılıçdaroğlu'na çelik yelek provokasyonu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi.
Fotoğraf çeken şahıs gözaltına alındı: Kılıçdaroğlu şikayetçi oldu
Ankara'da Tandoğan mitingi öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları, miting alanının fotoğrafını çeken bir kişiyi görünce harekete geçti. Miting alanındaki Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Mutlu P. isimli emekli Özel Kuvvetleri mensubu gözaltına alındı. Şüpheli sorgu için emniyete götürülürken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise hemen harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu adına şikayet dilekçesi hazırlayan Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan emekli kıdemli başçavuş hakkında detaylı soruşturma yapılmasını istedi. Çelik'in sunduğu dilekçede miting alanında fotoğraf çeken şüphelinin telefonuna el konulmasını, bağlantılarının araştırılmasını, hakkında derhal soruşturma yapılarak bağlantılarının çıkarılması istenildi.
- Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan emekli asker Mutlu P. ifadesinde 10 Mayıs'ta birlikte görev yaptığı kendisi gibi emekli asker olan Gürkan T. tarafından arandığını, günlük 3 bin lira karşılığında miting alanlarının güvenlik aksaklıkları ile ilgili tespit ve raporlama yapacaklarını söylediğini anlattı. Bir güvenlik şirketi aracılığıyla CHP'nin isteği üzerine emekli asker arkadaşlarıyla bu işi yaptıklarını belirten Mutlu P'nin ifadeleri doğrultusunda diğer isimler de ifadeye çağrıldı.
'150 bin liraya anlaştık'
- Emekli asker Burhan A. ayrıca kendilerine güvenlik kimliği verilmediğini de kaydetti.
CHP bağlantısı ortaya çıkınca şikayetten vazgeçtiler
Suikast çığırtkanlığının nedeni CHP'nin elemanlarının şüpheli sanılması
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarını dile getiren muhalif medya ile bir takım çevrelerin yaptığı "suikast" çığırtkanlığının ise CHP'nin kendi tuttuğu elemanların suikast şüphelisi olarak yansıtılmasından dolayı çıktığı belirlendi.
İfadeleri alınan şüpheliler sorgularının ardından serbest bırakıldı.