'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi

"Çankaya ilçesi Mahatma Gandi Caddesi üzerinde bulunan bir ofiste Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu belirten Ercan Ciritlioğlu ile buluştuk. Kendisiyle tanıştıktan sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditler aldıklarını buna yönelik olarak Emniyetin aldığı tedbirler dışında sivil gözle bakalım, gördüğümüz hatalar varsa bir sonraki miting de düzeltelim dedi. Bununla ilgili bir ekip kurmak istediğini söyledi. Yasal boyutunu tartıştık. CHP'nin güvenlik danışmanı olarak kimlik çıkarmasını ve bu şekilde görev yapabileceğimizi söyledik. Burada iş ile ilgili detayları konuştuk. Ekipten sorumlu kıdemli olmamdan dolayı beni seçtiler ve Ercan Giritlioğlu ile birlikte bir otelde Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile konuştuk. Bu iş için aracı güvenlik firmasıyla 150 bin liraya anlaştık"