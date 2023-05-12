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Seçim

Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya 'seçime müdahale resti' İngilizce'ye çevrilirken yumuşatıldı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik kaset iddialarını Rusya'ya mâl ettiği açıklamasının tonu, CHP'nin resmi hesabı tarafından İngilizce'ye çevrilirken yumuşatıldı.

13:39 . 12/05/2023 Cuma
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından Türkçe ve Rusça olarak yaptığı paylaşımla montaj, kumpas ve kasetlerin arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü.


Kılıçdaroğlu,
"Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız"
ifadelerini kullandı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun Türkçe ve Rusça olarak yaptığı paylaşımı alıntılanarak, mesajın İngilizce versiyonuna yer verildi.

Ancak bu metnin, Kılıçdaroğlu'nun Türkçe olarak yaptığı paylaşımlardan ton olarak farklı olduğu görüldü. Açıklamada, "kindly (nazikçe)" ve "seem to (görünüşe göre, öyle gibi)" gibi naif ifadeler kullanıldı.

İngilizce metinde,
"...arkasında siz varsınız"
gibi net ve sert bir ifade yerine
"...görünüşe göre Rusya'dan geliyor/öyle olduğunu fark ettik"
denilirken,
"15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız elinizi Türk'ün devletinden çekin"
ifadesi de yumuşatılarak,
"Sizinle dostluğumuza değer veriyoruz ve bunun 15 Mayıs'tan sonra da devamını istiyoruz. Bu nedenle Türk devletine müdahale etmekten kaçınmanızı nazikçe rica ederiz"
diye yazıldı.
CHP'nin yayımladığı İngilizce metnin Türkçe'ye çevirisi şöyle:
"Sevgili Rus dostlarımız,
Ülkemizde son dönemde ortaya çıkan bazı montajlar, komplolar, Deep Fake içerikler ve kasetler görünüşe göre Rusya'dan geliyor/öyle olduğunu fark ettik. Sizinle olan dostluğumuza değer veriyoruz ve bunun 15 Mayıs'tan sonra da devam etmesini istiyoruz. Bu nedenle, Türk devletine müdahale etmekten kaçınmanızı nazikçe rica ediyoruz. İşbirliğine ve dostluğumuzu sürdürmeye açığız."

#Kemal Kılıçdaroğlu
#rusya
#seçim
#ingilizce
#CHP
1 saat önce
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