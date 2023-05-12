Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya 'seçime müdahale resti' İngilizce'ye çevrilirken yumuşatıldı

Kemal Kılıçdaroğlu
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından Türkçe ve Rusça olarak yaptığı paylaşımla montaj, kumpas ve kasetlerin arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü.
CHP'nin resmi sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun Türkçe ve Rusça olarak yaptığı paylaşımı alıntılanarak, mesajın İngilizce versiyonuna yer verildi.
Ancak bu metnin, Kılıçdaroğlu'nun Türkçe olarak yaptığı paylaşımlardan ton olarak farklı olduğu görüldü. Açıklamada, "kindly (nazikçe)" ve "seem to (görünüşe göre, öyle gibi)" gibi naif ifadeler kullanıldı.