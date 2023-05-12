Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya 'seçime müdahale resti' İngilizce'ye çevrilirken yumuşatıldı

Ülkemizde son dönemde ortaya çıkan bazı montajlar, komplolar, Deep Fake içerikler ve kasetler görünüşe göre Rusya'dan geliyor/öyle olduğunu fark ettik. Sizinle olan dostluğumuza değer veriyoruz ve bunun 15 Mayıs'tan sonra da devam etmesini istiyoruz. Bu nedenle, Türk devletine müdahale etmekten kaçınmanızı nazikçe rica ediyoruz. İşbirliğine ve dostluğumuzu sürdürmeye açığız."