Seçim 2019 | Bingöl Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Bingöl ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Bingöl seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Bingöl ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Bingöl ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Bingöl yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.
Bingöl Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bingöl Bingöl Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bingöl Genç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bingöl Karlıova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bingöl Kiğı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bingöl Solhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bingöl Adaklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bingöl Yayladere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Bingöl Yedisu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
BİNGÖL
Bingöl, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir.
İl Nüfusu: 281.205'dir. İlin yüz ölçümü 8.004 m2'dir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 1159 m.'dir.
TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 68 mahalle ve ayrıca 320 köyü vardır.