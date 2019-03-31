Seçim 2019 | Bingöl Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Bingöl ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Bingöl seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Bingöl ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Bingöl ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Bingöl yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Bingöl Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bingöl Bingöl Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bingöl Genç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bingöl Karlıova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bingöl Kiğı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bingöl Solhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bingöl Adaklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bingöl Yayladere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bingöl Yedisu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

BİNGÖL

Bingöl, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

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İl Nüfusu: 281.205'dir. İlin yüz ölçümü 8.004 m2'dir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 1159 m.'dir.

TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 68 mahalle ve ayrıca 320 köyü vardır.