Seçim Bingöl Yedisu Seçim Sonuçları – Yedisu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yedisu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ömer İsen
MHP
%43,2
393 oy
Hüseyin Gülçiçek
Hüseyin Gülçiçek
AK Parti
%34,6
315 oy
Diğer
%22
202 oy
Bingöl - Yedisu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %43,2
  • %34,6
  • %21,5
  • %0,2
  • %0
  • %0,4
  • %43,2
  • %34,6
  • %21,5
  • %0,2
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
  • %50,5
  • %45,7
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %1
  • %50,5
  • %45,7
  • %2,8
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
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Genç
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Karlıova
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Kiğı
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Merkez
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Solhan
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Yayladere
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Yedisu
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer İsen MHP
  • Hüseyin Gülçiçek AK Parti
  • Veysel Yaygan CHP
  • Resul Güdek SP
  • Fatma Betül Kıvık BTP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen1.092
  • Kullanılan oy958
  • Geçerli oy910
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.008
  • 30 Mar 14876
  • 30 Mar 14816
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yedisu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %77,8
  • %43,2
  • %34,6
  • %77,8
  • %43,2
  • %34,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %21,5
  • %21,5
  • %0
  • %21,5
  • %21,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
yukleniyor
Genç
yukleniyor
Karlıova
yukleniyor
Kiğı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Solhan
yukleniyor
Yayladere
yukleniyor
Yedisu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer İsen MHP
  • Hüseyin Gülçiçek AK Parti
  • Veysel Yaygan CHP
  • Resul Güdek SP
  • Fatma Betül Kıvık BTP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen1.092
  • Kullanılan oy958
  • Geçerli oy910
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.008
  • 30 Mar 14876
  • 30 Mar 14816
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yedisu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yedisu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • %43,2
    393 oy
  • %34,6
    315 oy
  • %21,5
    196 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %43,2
    393 oy
  • %34,6
    315 oy
  • %21,5
    196 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    8 oy
  • %50,5
    412 oy
  • %45,7
    373 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    23 oy
  • %1
    8 oy
  • %50,5
    412 oy
  • %45,7
    373 oy
  • %0
  • %2,8
    23 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • BBP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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