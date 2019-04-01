31 Mart 2019 Yedisu Yerel Seçim Sonuçları
Ömer İsen
MHP
%43,2
393 oy
Hüseyin Gülçiçek
AK Parti
%34,6
315 oy
Diğer
%22
202 oy
Bingöl - Yedisu İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ömer İsen MHP
- Hüseyin Gülçiçek AK Parti
- Veysel Yaygan CHP
- Resul Güdek SP
- Fatma Betül Kıvık BTP
- Katılım oranı % 87,7
- Toplam seçmen1.092
- Kullanılan oy958
- Geçerli oy910
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.008
- 30 Mar 14876
- 30 Mar 14816
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ömer İsen MHP
- Hüseyin Gülçiçek AK Parti
- Veysel Yaygan CHP
- Resul Güdek SP
- Fatma Betül Kıvık BTP
- Katılım oranı % 87,7
- Toplam seçmen1.092
- Kullanılan oy958
- Geçerli oy910
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.008
- 30 Mar 14876
- 30 Mar 14816
Yedisu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adaklı Zeki Işık % 100 % 30,4 % 28,8 % 1,9 % 0 % 1,8 % 23,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adaklı Zeki Işık % 100 % 30,41 % 28,82 % 1,89 % 0 % 1,83 % 23,49 SP
- Adaklı (30 Mar 14) % 51,76 % 0,46 % 0,52 % 0 % 4,62 % 42,64 SP
- Genç Mehmet Zeki Dirik % 100 % 51,6 % 29 % 2,4 % 0 % 14,3 % 1,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Genç Mehmet Zeki Dirik % 100 % 51,65 % 29,02 % 2,42 % 0 % 14,32 % 1,12 Bağımsız
- Genç (30 Mar 14) % 53,13 % 0,73 % 0,4 % 0 % 11,29 % 25,87 SP
- Karlıova Veysi Bingöl % 100 % 58,9 % 1,4 % 0 % 0 % 39,2 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karlıova Veysi Bingöl % 100 % 58,95 % 1,39 % 0 % 0 % 39,25 % 0,27 SP
- Karlıova (30 Mar 14) % 50,8 % 1,05 % 0 % 0 % 38,24 % 9,13 HÜDA-PAR
- Kiğı Hikmet Özüağ % 100 % 50,7 % 7 % 37,5 % 0 % 4,3 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kiğı Hikmet Özüağ % 100 % 50,71 % 6,98 % 37,47 % 0 % 4,3 % 0,27 SP
- Kiğı (30 Mar 14) % 33,76 % 1,36 % 40,79 % 0 % 17,44 % 6,65 SP
- Merkez Erdal Arıkan % 100 % 38,6 % 27 % 1,2 % 0 % 30,4 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Erdal Arıkan % 100 % 38,6 % 26,96 % 1,16 % 0 % 30,44 % 2,11 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 58,41 % 1,57 % 0,6 % 0 % 25,81 % 8,76 SP
- Solhan Abdulhakim Yıldız % 100 % 56 % 17,5 % 1,3 % 0 % 6,1 % 17,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Solhan Abdulhakim Yıldız % 100 % 56,01 % 17,53 % 1,27 % 0 % 6,07 % 17,32 SP
- Solhan (30 Mar 14) % 58,53 % 0,68 % 0 % 0 % 6,91 % 27,64 SP
- Yayladere Sabri Akyürek % 100 % 38,7 % 3,6 % 50,8 % 0 % 6,9 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yayladere Sabri Akyürek % 100 % 38,66 % 3,57 % 50,84 % 0 % 6,93 % 0 SP
- Yayladere (30 Mar 14) % 29,07 % 2,89 % 49,69 % 0 % 18,35 % 0 SP
- Yedisu Ömer İsen % 100 % 34,6 % 43,2 % 21,5 % 0 % 0,2 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yedisu Ömer İsen % 100 % 34,62 % 43,19 % 21,54 % 0 % 0,22 % 0,22 SP
- Yedisu (30 Mar 14) % 50,49 % 0,98 % 45,71 % 0 % 2,82 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 224 / 224
- %100
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