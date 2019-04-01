Seçim Bingöl Kiğı Seçim Sonuçları – Kiğı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kiğı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hikmet Özüağ
Hikmet Özüağ
AK Parti
%50,7
755 oy
Yılmaz Gündüz
CHP
%37,5
558 oy
Diğer
%12
176 oy
Bingöl - Kiğı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %50,7
  • %37,5
  • %7
  • %4,3
  • %0
  • %0,5
  • %50,7
  • %37,5
  • %7
  • %4,3
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,8
  • %40,8
  • %1,4
  • %17,4
  • %0
  • %6,7
  • %33,8
  • %40,8
  • %1,4
  • %17,4
  • %0
  • %6,7
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
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Genç
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Karlıova
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Kiğı
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Merkez
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Solhan
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Yayladere
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Yedisu
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hikmet Özüağ AK Parti
  • Yılmaz Gündüz CHP
  • Nazif Hassoylu MHP
  • Hüsnü Alkan HDP
  • Recep Tayyip Sağızlı SP
  • Katılım oranı % 73,1
  • Toplam seçmen2.137
  • Kullanılan oy1.562
  • Geçerli oy1.489
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.061
  • 30 Mar 141.685
  • 30 Mar 141.623
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kiğı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,7
  • %50,7
  • %7
  • %57,7
  • %50,7
  • %7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,5
  • %37,5
  • %0
  • %37,5
  • %37,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %4,3
  • %0
  • %4,3
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
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Genç
yukleniyor
Karlıova
yukleniyor
Kiğı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Solhan
yukleniyor
Yayladere
yukleniyor
Yedisu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hikmet Özüağ AK Parti
  • Yılmaz Gündüz CHP
  • Nazif Hassoylu MHP
  • Hüsnü Alkan HDP
  • Recep Tayyip Sağızlı SP
  • Katılım oranı % 73,1
  • Toplam seçmen2.137
  • Kullanılan oy1.562
  • Geçerli oy1.489
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.061
  • 30 Mar 141.685
  • 30 Mar 141.623
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kiğı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kiğı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • SP
  • %50,7
    755 oy
  • %37,5
    558 oy
  • %7
    104 oy
  • %4,3
    64 oy
  • %0,3
    4 oy
  • %50,7
    755 oy
  • %37,5
    558 oy
  • %7
    104 oy
  • %4,3
    64 oy
  • %0,3
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,8
    548 oy
  • %40,8
    662 oy
  • %1,4
    22 oy
  • %17,4
    283 oy
  • %6,7
    108 oy
  • %33,8
    548 oy
  • %40,8
    662 oy
  • %1,4
    22 oy
  • %17,4
    283 oy
  • %6,7
    108 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,3
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • BBP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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