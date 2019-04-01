Seçim Bingöl Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Erdal Arıkan
Erdal Arıkan
AK Parti
%38,6
18.959 oy
Hişyar Özsoy
Hişyar Özsoy
HDP
%30,4
14.950 oy
Diğer
%31
15.209 oy
Bingöl - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %38,6
  • %30,4
  • %27
  • %1,2
  • %0
  • %2,8
  • %38,6
  • %30,4
  • %27
  • %1,2
  • %0
  • %2,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
  • %25,8
  • %1,6
  • %0,6
  • %0
  • %13,6
  • %58,4
  • %25,8
  • %1,6
  • %0,6
  • %0
  • %13,6
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
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Genç
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Karlıova
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Kiğı
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Merkez
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Solhan
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Yayladere
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Yedisu
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdal Arıkan AK Parti
  • Hişyar Özsoy HDP
  • Mehmet Ziya Buyankara MHP
  • Musa Ahmet Kaya SP
  • Vahdettin Uzunyayla CHP
  • Katılım oranı % 72,1
  • Toplam seçmen73.020
  • Kullanılan oy52.621
  • Geçerli oy49.118
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.567
  • 30 Mar 1451.699
  • 30 Mar 1449.124
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,6
  • %38,6
  • %27
  • %65,6
  • %38,6
  • %27
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,2
  • %1,2
  • %0
  • %1,2
  • %1,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %30,4
  • %0
  • %30,4
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
yukleniyor
Genç
yukleniyor
Karlıova
yukleniyor
Kiğı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Solhan
yukleniyor
Yayladere
yukleniyor
Yedisu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdal Arıkan AK Parti
  • Hişyar Özsoy HDP
  • Mehmet Ziya Buyankara MHP
  • Musa Ahmet Kaya SP
  • Vahdettin Uzunyayla CHP
  • Katılım oranı % 72,1
  • Toplam seçmen73.020
  • Kullanılan oy52.621
  • Geçerli oy49.118
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.567
  • 30 Mar 1451.699
  • 30 Mar 1449.124
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • BBP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • BBP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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