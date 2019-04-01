Seçim Bingöl Genç Seçim Sonuçları – Genç Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Genç Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Zeki Dirik
Mehmet Zeki Dirik
AK Parti
%51,6
4.011 oy
Mehmet Tartar
Mehmet Tartar
MHP
%29
2.254 oy
Diğer
%19
1.501 oy
Bingöl - Genç İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 41 / 41
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %51,6
  • %29
  • %14,3
  • %2,4
  • %0
  • %2,6
  • %51,6
  • %29
  • %14,3
  • %2,4
  • %0
  • %2,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
  • %0,7
  • %11,3
  • %0,4
  • %0
  • %34,4
  • %53,1
  • %0,7
  • %11,3
  • %0,4
  • %0
  • %34,4
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
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Genç
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Karlıova
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Kiğı
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Merkez
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Solhan
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Yayladere
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Yedisu
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zeki Dirik AK Parti
  • Mehmet Tartar MHP
  • Sadullah Örkün HDP
  • Serhat Nazlı CHP
  • Muzafer Artar Bağımsız
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen10.993
  • Kullanılan oy8.974
  • Geçerli oy7.766
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.586
  • 30 Mar 149.531
  • 30 Mar 149.022
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Genç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 41 / 41
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %80,7
  • %51,6
  • %29
  • %80,7
  • %51,6
  • %29
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,4
  • %2,4
  • %0
  • %2,4
  • %2,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %14,3
  • %0
  • %14,3
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
yukleniyor
Genç
yukleniyor
Karlıova
yukleniyor
Kiğı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Solhan
yukleniyor
Yayladere
yukleniyor
Yedisu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zeki Dirik AK Parti
  • Mehmet Tartar MHP
  • Sadullah Örkün HDP
  • Serhat Nazlı CHP
  • Muzafer Artar Bağımsız
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen10.993
  • Kullanılan oy8.974
  • Geçerli oy7.766
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.586
  • 30 Mar 149.531
  • 30 Mar 149.022
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Genç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Genç Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 41 / 41
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %51,6
    4.011 oy
  • %29
    2.254 oy
  • %14,3
    1.112 oy
  • %2,4
    188 oy
  • %1,1
    87 oy
  • %51,6
    4.011 oy
  • %29
    2.254 oy
  • %14,3
    1.112 oy
  • %2,4
    188 oy
  • %1,1
    87 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    4.793 oy
  • %0,7
    66 oy
  • %11,3
    1.019 oy
  • %0,4
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    4.793 oy
  • %0,7
    66 oy
  • %11,3
    1.019 oy
  • %0,4
    36 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • %0,8
    61 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    61 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    96 oy
  • %25,9
    2.334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    96 oy
  • %25,9
    2.334 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • BBP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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