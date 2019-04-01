Seçim Bingöl Adaklı Seçim Sonuçları – Adaklı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Adaklı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Zeki Işık
Zeki Işık
AK Parti
%30,4
514 oy
Erdal Almalı
MHP
%28,8
487 oy
Diğer
%41
689 oy
Bingöl - Adaklı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %30,4
  • %28,8
  • %1,9
  • %1,8
  • %0
  • %37
  • %30,4
  • %28,8
  • %1,9
  • %1,8
  • %0
  • %37
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
  • %0,5
  • %0,5
  • %4,6
  • %0
  • %42,6
  • %51,8
  • %0,5
  • %0,5
  • %4,6
  • %0
  • %42,6
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
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Genç
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Karlıova
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Kiğı
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Merkez
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Solhan
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Yayladere
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Yedisu
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Işık AK Parti
  • Erdal Almalı MHP
  • Sacit Almalı SP
  • Mehmet Şirin Telli BBP
  • Şahin İşin CHP
  • Katılım oranı % 80,9
  • Toplam seçmen2.329
  • Kullanılan oy1.883
  • Geçerli oy1.690
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.832
  • 30 Mar 141.593
  • 30 Mar 141.536
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adaklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,2
  • %30,4
  • %28,8
  • %59,2
  • %30,4
  • %28,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,8
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
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Genç
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Karlıova
yukleniyor
Kiğı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Solhan
yukleniyor
Yayladere
yukleniyor
Yedisu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Işık AK Parti
  • Erdal Almalı MHP
  • Sacit Almalı SP
  • Mehmet Şirin Telli BBP
  • Şahin İşin CHP
  • Katılım oranı % 80,9
  • Toplam seçmen2.329
  • Kullanılan oy1.883
  • Geçerli oy1.690
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.832
  • 30 Mar 141.593
  • 30 Mar 141.536
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adaklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Adaklı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • CHP
  • %30,4
    514 oy
  • %28,8
    487 oy
  • %23,5
    397 oy
  • %13,3
    225 oy
  • %1,9
    32 oy
  • %30,4
    514 oy
  • %28,8
    487 oy
  • %23,5
    397 oy
  • %13,3
    225 oy
  • %1,9
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
    795 oy
  • %0,5
    7 oy
  • %42,6
    655 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    8 oy
  • %51,8
    795 oy
  • %0,5
    7 oy
  • %42,6
    655 oy
  • %0
  • %0,5
    8 oy
  • HDP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • VP
  • %1,8
    31 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    31 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,6
    71 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,6
    71 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • BBP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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