Seçim Bingöl Yayladere Seçim Sonuçları – Yayladere Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yayladere Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Sabri Akyürek
Sabri Akyürek
CHP
%50,8
242 oy
Nurettin Barış
AK Parti
%38,7
184 oy
Diğer
%10
50 oy
Bingöl - Yayladere İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %50,8
  • %38,7
  • %6,9
  • %3,6
  • %0
  • %0
  • %50,8
  • %38,7
  • %6,9
  • %3,6
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
  • %29,1
  • %18,4
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %49,7
  • %29,1
  • %18,4
  • %2,9
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
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Genç
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Karlıova
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Kiğı
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Merkez
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Solhan
yukleniyor
Yayladere
yukleniyor
Yedisu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sabri Akyürek CHP
  • Nurettin Barış AK Parti
  • Yusuf Bedir HDP
  • Mehmet Duransel MHP
  • Mahmut Aktaş SP
  • Katılım oranı % 66,4
  • Toplam seçmen736
  • Kullanılan oy489
  • Geçerli oy476
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14610
  • 30 Mar 14501
  • 30 Mar 14485
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yayladere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,8
  • %50,8
  • %0
  • %50,8
  • %50,8
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,2
  • %38,7
  • %3,6
  • %42,2
  • %38,7
  • %3,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %6,9
  • %0
  • %6,9
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
yukleniyor
Genç
yukleniyor
Karlıova
yukleniyor
Kiğı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Solhan
yukleniyor
Yayladere
yukleniyor
Yedisu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sabri Akyürek CHP
  • Nurettin Barış AK Parti
  • Yusuf Bedir HDP
  • Mehmet Duransel MHP
  • Mahmut Aktaş SP
  • Katılım oranı % 66,4
  • Toplam seçmen736
  • Kullanılan oy489
  • Geçerli oy476
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14610
  • 30 Mar 14501
  • 30 Mar 14485
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yayladere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yayladere Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • %50,8
    242 oy
  • %38,7
    184 oy
  • %6,9
    33 oy
  • %3,6
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,8
    242 oy
  • %38,7
    184 oy
  • %6,9
    33 oy
  • %3,6
    17 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
    241 oy
  • %29,1
    141 oy
  • %18,4
    89 oy
  • %2,9
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,7
    241 oy
  • %29,1
    141 oy
  • %18,4
    89 oy
  • %2,9
    14 oy
  • %0
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • BBP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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