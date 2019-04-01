Seçim Bingöl Solhan Seçim Sonuçları – Solhan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Solhan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdulhakim Yıldız
Abdulhakim Yıldız
AK Parti
%56
4.525 oy
İbrahim Sönmez
İbrahim Sönmez
MHP
%17,5
1.416 oy
Diğer
%26
2.138 oy
Bingöl - Solhan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %56
  • %17,5
  • %6,1
  • %1,3
  • %0
  • %19,1
  • %56
  • %17,5
  • %6,1
  • %1,3
  • %0
  • %19,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,5
  • %0,7
  • %6,9
  • %0
  • %0
  • %33,9
  • %58,5
  • %0,7
  • %6,9
  • %0
  • %0
  • %33,9
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
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Solhan
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Yedisu
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulhakim Yıldız AK Parti
  • İbrahim Sönmez MHP
  • Mehmet Emin Düşen SP
  • Mehmet Sıdık Çelikel HDP
  • Ertan Turğut CHP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen11.227
  • Kullanılan oy8.717
  • Geçerli oy8.079
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.923
  • 30 Mar 148.172
  • 30 Mar 147.789
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Solhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %73,5
  • %56
  • %17,5
  • %73,5
  • %56
  • %17,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • %1,3
  • %1,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %6,1
  • %0
  • %6,1
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
Adaklı
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Genç
yukleniyor
Karlıova
yukleniyor
Kiğı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Solhan
yukleniyor
Yayladere
yukleniyor
Yedisu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulhakim Yıldız AK Parti
  • İbrahim Sönmez MHP
  • Mehmet Emin Düşen SP
  • Mehmet Sıdık Çelikel HDP
  • Ertan Turğut CHP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen11.227
  • Kullanılan oy8.717
  • Geçerli oy8.079
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.923
  • 30 Mar 148.172
  • 30 Mar 147.789
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Solhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Solhan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • HDP
  • CHP
  • %56
    4.525 oy
  • %17,5
    1.416 oy
  • %17,3
    1.399 oy
  • %6,1
    490 oy
  • %1,3
    103 oy
  • %56
    4.525 oy
  • %17,5
    1.416 oy
  • %17,3
    1.399 oy
  • %6,1
    490 oy
  • %1,3
    103 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,5
    4.559 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %27,6
    2.153 oy
  • %6,9
    538 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,5
    4.559 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %27,6
    2.153 oy
  • %6,9
    538 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • BTP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %1
    84 oy
  • %0,4
    32 oy
  • %0,4
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    84 oy
  • %0,4
    32 oy
  • %0,4
    30 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    26 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    26 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • %38,6
    18.959 oy
  • %30,4
    14.950 oy
  • %27
    13.240 oy
  • %2,1
    1.034 oy
  • %1,2
    571 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • BBP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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