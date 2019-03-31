Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 | Şırnak Silopi Yerel Seçim Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019 | Şırnak Silopi Yerel Seçim  Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Şırnak Silopi seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarında hangi parti öne geçti Şırnak Silopi ilçesinde partilerin oy oranları, canlı seçim sonuçları ve sandık sonuçları. Şırnak Silopi belediye başkanlığı seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şırnak Silopi Yerel Seçim Sonuçları
Şırnak Silopi Yerel Seçim Sonuçları

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Şırnak Silopi ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Şırnak Silopi seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Şırnak Silopi ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği Şırnak Silopi ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Şırnak Silopi canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

şırnak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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ŞIRNAK

Şırnak Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

Nuh Peygambere'a ait olduğu öne sürülen bir türbe, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunur. Tufandan sonra Nuh'un ilk yerleştiği şehir olduğu rivayet edilir. İl, Irak ve Suriye'ye komşudur. Şırnak, 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Siirt ilinden ayrılarak Türkiye'nin 73. ili olmuştur. Aynı kanunla Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Güçlükonak bucağı bu ilin ilçesi olmuş, ayrıca Mardin'in İdil, Cizre ve Silopi ilçeleri buraya bağlanmıştır.

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Şırnak'ın nüfus 2018 yılı sonu itibariyle 524.190'dır.

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