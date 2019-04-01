Sivas Seçim 2019! Sivas Belediye Başkanlığı ve Yerel Seçim Sonuçları

Sivas Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Sivas ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Sivas seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Sivas ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Sivas ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Sivas 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Sivas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Divriği Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Gemerek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Gürün Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Hafik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas ımranlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Kangal Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Koyulhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Sivas Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Suşehri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Şarkışla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Sivas Yıldızeli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Zara Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Akıncılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Altınyayla / Sivas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Doğanşar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Gölova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Sivas Ulaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

SİVAS

Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir il. Sivas ili, Mezopotamya ve arasında kervanların geçtiği bölgede olduğu için, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez haline gelmiştir. Türkiye'de Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu il Sivas'tır.

13.yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerdir. Ulu Camii ise 1100 yılında inşaa edilmiştir. Ayrıca Sivas, Türkiye'nin yüzölçümü açısından en büyük ikinci ilidir.

Sivas'ın 2018 sonu TÜİK verilerine göre nüfusu 646.608'dir.

Sivas Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve yine Köse Dağı'ndan doğan Fırat'ın en önemli kollarından biri olan Karasu Nehri, Sivas ili sınırları içinde doğmaktadır. Sivas coğrafi açıdan kıraç, yeşili az, sert iklimli bir yerdir. İkliminin elverdiği ölçüde yetiştirilebilen ancak tahıl ürünleri, şeker pancarı, patates gibi ürünlerdir.

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Türk Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan bir ilimiz. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu'nun yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35° 50’ ve 38° 14’ doğu boylamları ile 38° 32’ ve 40° 16’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Kuzeyden Giresun, Ordu ve Tokat; doğudan Erzincan; güneyden Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri; batıdan Yozgat illeriyle çevrilidir. Trafik numarası 58’dir.

Sivas'da Batı Anadolu ağzı kullanılmaktadır.