Seçim Sivas Ulaş Seçim Sonuçları – Ulaş Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ulaş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Turan İlbey
Turan İlbey
MHP
%32
730 oy
Cemalettin Karacalar
Cemalettin Karacalar
AK Parti
%30,7
702 oy
Diğer
%37
851 oy
Sivas - Ulaş İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %32
  • %30,7
  • %30
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • %32
  • %30,7
  • %30
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,5
  • %27,4
  • %28,8
  • %0
  • %0
  • %22,3
  • %21,5
  • %27,4
  • %28,8
  • %0
  • %0
  • %22,3
Tüm Partiler
DİV GEM GRN HFK İMR KNG KOY MER SŞH ŞAR YLD ZRA AKN ALT DĞN GÖL ULŞ
Akıncılar
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Divriği
yukleniyor
Doğanşar
yukleniyor
Gemerek
yukleniyor
Gölova
yukleniyor
Gürün
yukleniyor
Hafik
yukleniyor
İmranlı
yukleniyor
Kangal
yukleniyor
Koyulhisar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Suşehri
yukleniyor
Şarkışla
yukleniyor
Ulaş
yukleniyor
Yıldızeli
yukleniyor
Zara
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turan İlbey MHP
  • Cemalettin Karacalar AK Parti
  • Murat Sulakcı CHP
  • Kadir Aydın BBP
  • Adem Işık SP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen2.581
  • Kullanılan oy2.357
  • Geçerli oy2.283
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.715
  • 30 Mar 142.516
  • 30 Mar 142.427
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %62,7
  • %32
  • %30,7
  • %62,7
  • %32
  • %30,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %30
  • %30
  • %0
  • %30
  • %30
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
DİV GEM GRN HFK İMR KNG KOY MER SŞH ŞAR YLD ZRA AKN ALT DĞN GÖL ULŞ
Akıncılar
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Divriği
yukleniyor
Doğanşar
yukleniyor
Gemerek
yukleniyor
Gölova
yukleniyor
Gürün
yukleniyor
Hafik
yukleniyor
İmranlı
yukleniyor
Kangal
yukleniyor
Koyulhisar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Suşehri
yukleniyor
Şarkışla
yukleniyor
Ulaş
yukleniyor
Yıldızeli
yukleniyor
Zara
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turan İlbey MHP
  • Cemalettin Karacalar AK Parti
  • Murat Sulakcı CHP
  • Kadir Aydın BBP
  • Adem Işık SP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen2.581
  • Kullanılan oy2.357
  • Geçerli oy2.283
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.715
  • 30 Mar 142.516
  • 30 Mar 142.427
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ulaş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • %32
    730 oy
  • %30,7
    702 oy
  • %30
    685 oy
  • %6,7
    153 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %32
    730 oy
  • %30,7
    702 oy
  • %30
    685 oy
  • %6,7
    153 oy
  • %0,5
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,5
    521 oy
  • %27,4
    665 oy
  • %28,8
    699 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %21,5
    521 oy
  • %27,4
    665 oy
  • %28,8
    699 oy
  • %0
  • %0,5
    11 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    41 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    41 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,2
    490 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %20,2
    490 oy
  • %0

Sivas İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sivas ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sivas Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 697 / 699
  • %99,7
  • AK Parti
  • BBP
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %49,3
    93.067 oy
  • %36,4
    68.726 oy
  • %7,7
    14.621 oy
  • %4,7
    8.865 oy
  • %1,5
    2.799 oy
  • %49,3
    93.067 oy
  • %36,4
    68.726 oy
  • %7,7
    14.621 oy
  • %4,7
    8.865 oy
  • %1,5
    2.799 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,3
    106.887 oy
  • %30,8
    56.601 oy
  • %4,7
    8.626 oy
  • %3,8
    6.914 oy
  • %2
    3.673 oy
  • %58,3
    106.887 oy
  • %30,8
    56.601 oy
  • %4,7
    8.626 oy
  • %3,8
    6.914 oy
  • %2
    3.673 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    285 oy
  • %0,1
    226 oy
  • %0,1
    116 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    285 oy
  • %0,1
    226 oy
  • %0,1
    116 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    248 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    248 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    271 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    271 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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