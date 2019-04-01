31 Mart 2019 Şarkışla Yerel Seçim Sonuçları
Ahmet Turgay Oğuz
AK Parti
%47,7
6.133 oy
Mahir Arı
BBP
%38,9
5.002 oy
Diğer
%13
1.722 oy
Sivas - Şarkışla İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 52 / 52
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Turgay Oğuz AK Parti
- Mahir Arı BBP
- Ayfer Temel CHP
- Turgay Şahin İYİ Parti
- Cemil Çelik MHP
- Katılım oranı % 83,6
- Toplam seçmen15.865
- Kullanılan oy13.268
- Geçerli oy12.857
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1414.393
- 30 Mar 1412.669
- 30 Mar 1412.201
- Açılan sandık
- 52 / 52
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Turgay Oğuz AK Parti
- Mahir Arı BBP
- Ayfer Temel CHP
- Turgay Şahin İYİ Parti
- Cemil Çelik MHP
- Katılım oranı % 83,6
- Toplam seçmen15.865
- Kullanılan oy13.268
- Geçerli oy12.857
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1414.393
- 30 Mar 1412.669
- 30 Mar 1412.201
Şarkışla Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 52 / 52
- %100
Sivas İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Sivas ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akıncılar Hasan Şen % 100 % 43,8 % 17,6 % 34,4 % 0 % 0 % 2,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akıncılar Hasan Şen % 100 % 43,8 % 17,64 % 34,45 % 0 % 0 % 2,62 Bağımsız
- Akıncılar (30 Mar 14) % 40,93 % 27,09 % 30,37 % 0 % 0 % 1,42 SP
- Altınyayla Sinan Akbulut % 100 % 51,6 % 45,9 % 1,4 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınyayla Sinan Akbulut % 100 % 51,6 % 45,94 % 1,39 % 0 % 0 % 0,68 SP
- Altınyayla (30 Mar 14) % 61,89 % 2,98 % 0,52 % 0 % 0 % 32,58 BBP
- Divriği Hakan Gök % 100 % 48,5 % 0 % 49,4 % 0 % 0 % 1,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Divriği Hakan Gök % 100 % 48,55 % 0 % 49,36 % 0 % 0 % 1,42 Bağımsız
- Divriği (30 Mar 14) % 42,72 % 8,01 % 48,21 % 0 % 0 % 0,7 SP
- Doğanşar Halil Balık % 100 % 23,5 % 41,3 % 0 % 1,4 % 0 % 28,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Doğanşar Halil Balık % 100 % 23,47 % 41,26 % 0 % 1,45 % 0 % 28,44 Bağımsız
- Doğanşar (30 Mar 14) % 53,97 % 43,2 % 0 % 0 % 0 % 2,83 SP
- Gemerek Remzi Kılıçdağı % 76,7 % 35,3 % 29,6 % 0 % 10,9 % 0 % 23,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gemerek Remzi Kılıçdağı % 76,7 % 35,28 % 29,63 % 0 % 10,87 % 0 % 23,37 BBP
- Gemerek (30 Mar 14) % 32,26 % 24,65 % 8,53 % 0 % 0 % 33,21 BBP
- Gölova Halil Önge % 100 % 32,5 % 64,9 % 0 % 0 % 0 % 1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölova Halil Önge % 100 % 32,52 % 64,91 % 0 % 0 % 0 % 1,03 Bağımsız
- Gölova (30 Mar 14) % 62,27 % 3,33 % 0 % 0 % 0 % 24,53 Bağımsız
- Gürün Nami Çiftçi % 100 % 44,4 % 54,1 % 0 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gürün Nami Çiftçi % 100 % 44,41 % 54,14 % 0 % 0 % 0 % 1,11 SP
- Gürün (30 Mar 14) % 34,28 % 61,1 % 3,14 % 0 % 0 % 1,22 SP
- Hafik Selahattin Çuhadaroğlu % 100 % 44,6 % 53,4 % 0 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hafik Selahattin Çuhadaroğlu % 100 % 44,59 % 53,37 % 0 % 0 % 0 % 1,8 SP
- Hafik (30 Mar 14) % 34,57 % 30,23 % 0,5 % 0 % 0 % 34 SP
- İmranlı Murat Açıl % 100 % 38,6 % 21,9 % 39 % 0 % 0 % 0,3 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İmranlı Murat Açıl % 100 % 38,6 % 21,9 % 38,98 % 0 % 0 % 0,33 BTP
- İmranlı (30 Mar 14) % 24,82 % 39,91 % 34,47 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Kangal Ahmet Kürşad Apaydın % 82,6 % 35,4 % 12,6 % 2,6 % 0 % 0 % 48,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kangal Ahmet Kürşad Apaydın % 82,6 % 35,4 % 12,59 % 2,59 % 0 % 0 % 48,68 BBP
- Kangal (30 Mar 14) % 47,27 % 14,11 % 2,65 % 0 % 0 % 32,08 BBP
- Koyulhisar Osman Epsileli % 100 % 40,3 % 56,4 % 0 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Koyulhisar Osman Epsileli % 100 % 40,28 % 56,41 % 0 % 0 % 0 % 1,92 SP
- Koyulhisar (30 Mar 14) % 37,93 % 59,6 % 0 % 0 % 0 % 1,79 SP
- Merkez Hilmi Bilgin % 99,7 % 49,3 % 4,7 % 7,7 % 0 % 0 % 36,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Hilmi Bilgin % 99,7 % 49,3 % 4,7 % 7,75 % 0 % 0 % 36,41 BBP
- Merkez (30 Mar 14) % 58,25 % 3,77 % 4,7 % 0 % 0 % 30,85 BBP
- Suşehri Fazlı Yüksel % 100 % 47,8 % 39,1 % 0 % 3,2 % 0 % 7,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Suşehri Fazlı Yüksel % 100 % 47,82 % 39,13 % 0 % 3,15 % 0 % 7,78 BBP
- Suşehri (30 Mar 14) % 61,33 % 11,39 % 0,71 % 0 % 0 % 24,53 BBP
- Şarkışla Ahmet Turgay Oğuz % 100 % 47,7 % 3,2 % 5,5 % 3,6 % 0 % 38,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şarkışla Ahmet Turgay Oğuz % 100 % 47,7 % 3,2 % 5,5 % 3,65 % 0 % 38,9 BBP
- Şarkışla (30 Mar 14) % 46,91 % 6,57 % 3,87 % 0 % 0 % 41,18 BBP
- Ulaş Turan İlbey % 100 % 30,7 % 32 % 30 % 0 % 0 % 6,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ulaş Turan İlbey % 100 % 30,75 % 31,98 % 30 % 0 % 0 % 6,7 BBP
- Ulaş (30 Mar 14) % 27,4 % 21,47 % 28,8 % 0 % 0 % 20,19 Bağımsız
- Yıldızeli Mehmet Sabit Karakaş % 100 % 60,5 % 17,5 % 8,1 % 0 % 0 % 12,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yıldızeli Mehmet Sabit Karakaş % 100 % 60,52 % 17,45 % 8,11 % 0 % 0 % 12,24 BBP
- Yıldızeli (30 Mar 14) % 44,68 % 50,93 % 1,19 % 0 % 0 % 2,16 BBP
- Zara Fatih Çelik % 100 % 36,3 % 44,2 % 19,2 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Zara Fatih Çelik % 100 % 36,28 % 44,17 % 19,24 % 0 % 0 % 0,24 SP
- Zara (30 Mar 14) % 40,56 % 29,29 % 28,88 % 0 % 0 % 0,56 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Sivas Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 697 / 699
- %99,7
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