Seçim Sivas Şarkışla Seçim Sonuçları – Şarkışla Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Şarkışla Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Turgay Oğuz
Ahmet Turgay Oğuz
AK Parti
%47,7
6.133 oy
Mahir Arı
Mahir Arı
BBP
%38,9
5.002 oy
Diğer
%13
1.722 oy
Sivas - Şarkışla İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %47,7
  • %5,5
  • %3,6
  • %3,2
  • %0
  • %40
  • %47,7
  • %5,5
  • %3,6
  • %3,2
  • %0
  • %40
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
  • %3,9
  • %0
  • %6,6
  • %0
  • %42,7
  • %46,9
  • %3,9
  • %0
  • %6,6
  • %0
  • %42,7
Tüm Partiler
DİV GEM GRN HFK İMR KNG KOY MER SŞH ŞAR YLD ZRA AKN ALT DĞN GÖL ULŞ
Akıncılar
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Divriği
yukleniyor
Doğanşar
yukleniyor
Gemerek
yukleniyor
Gölova
yukleniyor
Gürün
yukleniyor
Hafik
yukleniyor
İmranlı
yukleniyor
Kangal
yukleniyor
Koyulhisar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Suşehri
yukleniyor
Şarkışla
yukleniyor
Ulaş
yukleniyor
Yıldızeli
yukleniyor
Zara
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Turgay Oğuz AK Parti
  • Mahir Arı BBP
  • Ayfer Temel CHP
  • Turgay Şahin İYİ Parti
  • Cemil Çelik MHP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen15.865
  • Kullanılan oy13.268
  • Geçerli oy12.857
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.393
  • 30 Mar 1412.669
  • 30 Mar 1412.201
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şarkışla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,9
  • %47,7
  • %3,2
  • %50,9
  • %47,7
  • %3,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %9,1
  • %5,5
  • %3,6
  • %9,1
  • %5,5
  • %3,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
DİV GEM GRN HFK İMR KNG KOY MER SŞH ŞAR YLD ZRA AKN ALT DĞN GÖL ULŞ
Akıncılar
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Divriği
yukleniyor
Doğanşar
yukleniyor
Gemerek
yukleniyor
Gölova
yukleniyor
Gürün
yukleniyor
Hafik
yukleniyor
İmranlı
yukleniyor
Kangal
yukleniyor
Koyulhisar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Suşehri
yukleniyor
Şarkışla
yukleniyor
Ulaş
yukleniyor
Yıldızeli
yukleniyor
Zara
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Turgay Oğuz AK Parti
  • Mahir Arı BBP
  • Ayfer Temel CHP
  • Turgay Şahin İYİ Parti
  • Cemil Çelik MHP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen15.865
  • Kullanılan oy13.268
  • Geçerli oy12.857
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.393
  • 30 Mar 1412.669
  • 30 Mar 1412.201
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şarkışla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Şarkışla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %47,7
    6.133 oy
  • %38,9
    5.002 oy
  • %5,5
    707 oy
  • %3,6
    469 oy
  • %3,2
    411 oy
  • %47,7
    6.133 oy
  • %38,9
    5.002 oy
  • %5,5
    707 oy
  • %3,6
    469 oy
  • %3,2
    411 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
    5.724 oy
  • %41,2
    5.024 oy
  • %3,9
    472 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,6
    801 oy
  • %46,9
    5.724 oy
  • %41,2
    5.024 oy
  • %3,9
    472 oy
  • %0
  • %6,6
    801 oy
  • SP
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0,8
    102 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    102 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    114 oy
  • %0,4
    46 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    114 oy
  • %0,4
    46 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    20 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    20 oy
  • %0

Sivas İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sivas ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sivas Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 697 / 699
  • %99,7
  • AK Parti
  • BBP
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %49,3
    93.067 oy
  • %36,4
    68.726 oy
  • %7,7
    14.621 oy
  • %4,7
    8.865 oy
  • %1,5
    2.799 oy
  • %49,3
    93.067 oy
  • %36,4
    68.726 oy
  • %7,7
    14.621 oy
  • %4,7
    8.865 oy
  • %1,5
    2.799 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,3
    106.887 oy
  • %30,8
    56.601 oy
  • %4,7
    8.626 oy
  • %3,8
    6.914 oy
  • %2
    3.673 oy
  • %58,3
    106.887 oy
  • %30,8
    56.601 oy
  • %4,7
    8.626 oy
  • %3,8
    6.914 oy
  • %2
    3.673 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    285 oy
  • %0,1
    226 oy
  • %0,1
    116 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    285 oy
  • %0,1
    226 oy
  • %0,1
    116 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    248 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    248 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    271 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    271 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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