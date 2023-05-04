2023 genel seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Okullarda kurulacak olan seçim sandıkları dolayısıyla, okulların ertesi gün tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Özellikle öğrenciler ve resmi kurumlarda çalışanlar 15 Mayıs'ın tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki 15 Mayıs tatil mi?

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN 15 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek. 1 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilmişti. Seçimlerden sonraki Ertesi gün 15 Mayıs, Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla seçimlerin ertesi günü olan pazartesi günü okulların tatil edileceği tahmin ediliyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

15 MAYIS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

15 Mayıs Pazartesi günü için resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kamu kurumlarının tatil olması beklenmiyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SEÇİM GÜNÜ UYGULAMA VE YASAKLAR

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.







