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Siirt'te kentsel dönüşüm çalışmalarına start verildi

Siirt'te kentsel dönüşüm çalışmalarına start verildi

18:0024/03/2025, Pazartesi
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Siirt'teki kentsel dönüşüm haberleri
Siirt'teki kentsel dönüşüm haberleri

Siirt'te uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer teslimi yapılarak temel kazılarına başlandı. Proje kapsamında, 56 konut, 4'ü depo olmak üzere 90 iş yeri, 160 araçlık otopark, oyun ve yeşil alanlar ve mescit yapılacak.

Siirt'te uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer teslimi yapılarak temel kazılarına başlandı. Karakol Mahallesi Ulu Cami yanında düzenlenen törene katılan AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar önce başlatılan projede önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Siirt'in deprem kuşağında yer aldığını ve kentsel dönüşümle yenilenecek olan alanların depreme çok daha dayanıklı hale geleceğini ifade eden Gül, "Kentsel dönüşüm bizim için çok önemlidir ve vatandaşlarımızın sağlam binalarda oturmasını önemsiyoruz. Fen ve teknik kurallara uygun binalarımızı yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür eden Gül, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını umut ettiklerini söyledi.

Siirt'te kentsel dönüşüm kapsamında kaç konut yapılacak?

Gül, projenin her etabıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, "1. etap çalışmalar tamamlandığında ikinci etap için yıkım çalışmaları başlatılacak. 2. etap daha hızlı şekilde ilerler." diye konuştu. Açıklamanın ardından iş makineleriyle temel kazısına başlandı. Proje kapsamında, 56 konut, 4'ü depo olmak üzere 90 iş yeri, 160 araçlık otopark, oyun ve yeşil alanlar ve mescit yapılacak.



#Siirt
#Siirt kentsel dönüşüm
#TOKİ

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