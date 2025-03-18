TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satıyor! TOKİ iş yeri satışı hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru şartları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 33 ilde toplam 454 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenecek müzayede için detaylar "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakmuzayede.com.tr" adreslerinden paylaşıldı. Satışa sunulan iş yerlerinin ödeme planı ve ihale tarihleri merak konusu oldu. Peki, TOKİ iş yeri satışları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
"TOKİ iş yeri satışı hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 33 ilde toplam 454 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İki gün sürecek müzayede, İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi teklif imkanı da sunulacak. Alıcılar, yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade seçeneğiyle iş yeri sahibi olabilecek. Peki, TOKİ iş yeri satışı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemi ile satacak.
TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ NEREDE?
TOKİ iş yeri satışı iki şehirde gerçekleşecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
TOKİ İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Alıcılar istedikleri iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile ödeyebilecek.
İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Yalova, İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye, Malatya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Samsun, Trabzon, Uşak, Diyarbakır, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ankara, Çorum, Kırıkkale, Manisa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bartın, Gümüşhane, Konya.