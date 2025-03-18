TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satıyor! TOKİ iş yeri satışı hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru şartları

"TOKİ iş yeri satışı hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 33 ilde toplam 454 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İki gün sürecek müzayede, İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi teklif imkanı da sunulacak. Alıcılar, yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade seçeneğiyle iş yeri sahibi olabilecek. Peki, TOKİ iş yeri satışı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…