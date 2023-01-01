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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor evinde 2. lig ekiplerinden Karacabey Belediye Spor’u ağırladı. Maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Goller dakika 38’ ve 74’ Hakan Arslan, 84’ Clinton N’jie’den geldi. Sivasspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk çeyrek finale yükselen takım oldu. Sivasspor - Karacabey Belediye Spor maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
16:46 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Sivasspor 3-0 Karacabey Belediye Spor

Sivasspor 3-0 Karacabey Belediye Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ve Karacabey Belediye Spor karşı karşıya geldi. Maç Sivasspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

SİVASSPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇ ÖZETİ

Sivasspor - Karacabey Belediye Spor maç özetini izlemek için


#Sivasspor
#Karacabey Belediye Spor
#maç özeti
#A SPOR
#Ziraat Türkiye Kupası
1 saat önce
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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu
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