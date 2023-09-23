Kahramanmaraş son depremler
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kahramanmaraş'ta saat 11.22'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD açıklamasında, deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
23-09-2023 11:24:09 37.918 36.337 6.97 ML 3.4 Göksun (Kahramanmaraş) 603878
23-09-2023 11:22:21 37.919 36.327 8.48 MW 4.6 Göksun (Kahramanmaraş) 603877
23-09-2023 10:58:07 38.066 36.802 9.3 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 603876
23-09-2023 10:33:17 38.166 37.535 7.03 ML 2.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 603873
23-09-2023 10:20:11 37.954 36.626 6.91 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 603875
23-09-2023 09:44:43 39.259 26.221 11.36 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 603874
23-09-2023 09:05:07 38.139 38.586 7.19 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 603872
23-09-2023 08:32:43 38.259 26.623 11.44 ML 1.5 Urla (İzmir) 603871
23-09-2023 08:32:12 38.068 36.539 6.91 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 603870
23-09-2023 08:27:56 39.352 26.274 7.02 ML 1.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.40 km] Ayvacık (Çanakkale) 603869
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.09.23 11:34:26 38.0812 36.1487 5.0 -.- 1.2 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.09.23 11:29:47 37.9502 36.5097 23.3 -.- 1.4 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 11:22:22 37.9450 36.4068 7.5 -.- 4.8 4.5 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 10:58:04 38.0687 36.8683 1.0 -.- 1.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 10:33:17 38.2080 37.5310 5.0 -.- 2.7 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 10:20:11 37.9847 36.7688 7.6 -.- 2.2 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 09:44:42 39.2495 26.1525 4.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.23 08:32:43 38.2645 26.6158 8.1 -.- 1.5 -.- ZEYTINLER-URLA (IZMIR) İlksel
2023.09.23 08:32:11 38.1478 36.6590 4.4 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 08:21:26 38.2032 36.6500 18.2 -.- 1.3 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 07:45:45 38.1517 37.3902 5.0 -.- 1.9 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 07:32:47 38.2725 37.4048 5.0 -.- 1.4 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 07:28:17 38.6660 30.9463 5.4 -.- 2.3 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.09.23 07:15:44 37.6435 35.8297 3.5 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.09.23 06:21:34 37.9947 36.3805 5.0 -.- 2.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 06:05:22 36.1675 36.0972 5.0 -.- 1.2 -.- KOCOREN-(HATAY) İlksel
2023.09.23 05:57:46 38.1227 37.3738 9.2 -.- 1.5 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 05:54:03 36.0748 36.1323 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel