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Kahramanmaraş‘ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son Dakika Deprem Haberi: AFAD ve Kandilli verilerine göre Kahramanmaraş'ta saat 11.22 sularında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı sonrası vatandaşlar "Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" şeklinde soruların yanıtını araştırmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:59 . 23/09/2023 Saturday
Yeni Şafak
Kahramanmaraş son depremler

Kahramanmaraş son depremler

'ta saat 11.22'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Göksun ilçesinde saat 11.22’de 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD açıklamasında, deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İşte son depremler listesi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kahramanmaraş'ta saat 11.22'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD açıklamasında, deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

23-09-2023 11:24:09 37.918 36.337 6.97 ML 3.4 Göksun (Kahramanmaraş) 603878

23-09-2023 11:22:21 37.919 36.327 8.48 MW 4.6 Göksun (Kahramanmaraş) 603877

23-09-2023 10:58:07 38.066 36.802 9.3 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 603876

23-09-2023 10:33:17 38.166 37.535 7.03 ML 2.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 603873

23-09-2023 10:20:11 37.954 36.626 6.91 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 603875

23-09-2023 09:44:43 39.259 26.221 11.36 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 603874

23-09-2023 09:05:07 38.139 38.586 7.19 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 603872

23-09-2023 08:32:43 38.259 26.623 11.44 ML 1.5 Urla (İzmir) 603871

23-09-2023 08:32:12 38.068 36.539 6.91 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 603870

23-09-2023 08:27:56 39.352 26.274 7.02 ML 1.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.40 km] Ayvacık (Çanakkale) 603869

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.23 11:34:26 38.0812 36.1487 5.0 -.- 1.2 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.09.23 11:29:47 37.9502 36.5097 23.3 -.- 1.4 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.23 11:22:22 37.9450 36.4068 7.5 -.- 4.8 4.5 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.23 10:58:04 38.0687 36.8683 1.0 -.- 1.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.23 10:33:17 38.2080 37.5310 5.0 -.- 2.7 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.23 10:20:11 37.9847 36.7688 7.6 -.- 2.2 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.23 09:44:42 39.2495 26.1525 4.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.23 08:32:43 38.2645 26.6158 8.1 -.- 1.5 -.- ZEYTINLER-URLA (IZMIR) İlksel

2023.09.23 08:32:11 38.1478 36.6590 4.4 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.23 08:21:26 38.2032 36.6500 18.2 -.- 1.3 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.23 07:45:45 38.1517 37.3902 5.0 -.- 1.9 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.23 07:32:47 38.2725 37.4048 5.0 -.- 1.4 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.23 07:28:17 38.6660 30.9463 5.4 -.- 2.3 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.09.23 07:15:44 37.6435 35.8297 3.5 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.09.23 06:21:34 37.9947 36.3805 5.0 -.- 2.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.23 06:05:22 36.1675 36.0972 5.0 -.- 1.2 -.- KOCOREN-(HATAY) İlksel

2023.09.23 05:57:46 38.1227 37.3738 9.2 -.- 1.5 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.23 05:54:03 36.0748 36.1323 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel




#Kahramanmaraş
#deprem
#Göksun
#AFAD
#Kandilli Rasathanesi
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Kahramanmaraş‘ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?