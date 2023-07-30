Erzurum-Kars yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erzurum'dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.
Yolcu otobüsü 50 metre yükseklikten düştü
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürüttü.
Kars'taki yolcu otobüsü kazasında kaç kişi öldü?
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Kars Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. 7 kişinin hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Sarıkamış ilçesinde saat 07:50 saatinde Karakurt Barajı yakınlarında 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsünün şarampnole uçması nedeniyle 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı yapılmıştır. Yaşanan ulaşım kazasına kurumumuzdan olaya müdahale amacıyla 2 araç ve 7 personel görevlendirilmiştir. Otobüsün uçması yaşanan adreste 29 yolcudan 7'sı vefat etmiş olup 22 vatandaşımız ağır yaralıdır."
Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı.
Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.