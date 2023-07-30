Deprem bölgesine yönelik Yerinde Dönüşüm Projesi'nde ilk temel Malatya'da atıldı. Bakan Özhaseki, sonrasında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da da şehir merkezlerini bu şekilde inşa edeceklerini söyledi. Özhaseki, Yerinde Dönüşüm'e 134 bin civarında başvurulduğunu bildirdi. Özhaseki, çadırlarda, konteynerlerde, sosyal tesislerde barınan depremzede vatandaşları bir an evvel evine kavuşturmak istediklerini dile getirdi.