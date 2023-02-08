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Twitter'da erişim sorunu! Twitter çöktü mü?

Sosyal Medya platformu Twitter'da kullanıcılar an itibariyle erişim sorunu yaşıyor. Twitter çöktü mü? 8 Şubat 2023 Twitter erişim sorununa ilişkin açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

16:23 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Twitter

Twitter

Twitter neden açılmıyor ve çöktü mü soruları, sosyal medya platformuna erişim sorunuyla gündeme geldi. Sİteye erişimde ya da uygulama üzerinden giremeyen kullanıcılar Twitter neden açılmıyor soruları ile de cevap aranan konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 8 Şubat 2023 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?

TWİTTER ERİŞİM SORUNU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde bir sorun olduğu belirtiliyor. Uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar, erişimde sorun yaşıyor. Konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

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1 saat önce
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Twitter'da erişim sorunu! Twitter çöktü mü?
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