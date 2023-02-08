Twitter neden açılmıyor ve çöktü mü soruları, sosyal medya platformuna erişim sorunuyla gündeme geldi. Sİteye erişimde ya da uygulama üzerinden giremeyen kullanıcılar Twitter neden açılmıyor soruları ile de cevap aranan konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 8 Şubat 2023 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?