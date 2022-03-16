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36 yaşındaki Burak Yılmaz Chelsea maçında tarihe geçti

Fransa Ligi takımlarından Lille'in formasını giyen Burak Yılmaz, Chelsea ile oynanan maçta takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Kazanılan penaltıyı gole çeviren tecrübeli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı üçüncü futbolcu unvanının sahibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
36 yaşındaki Burak Yılmaz Chelsea maçında tarihe geçti
Burak Yılmaz'ın Chelsea'ye attığı gol sonrasında yaşadığı sevinç.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında takımını öne geçiren golü attı.

36 yaşındaki oyuncu attığı bu golle Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı üçüncü futbolcu oldu.

Öte yandan Burak Yılmaz, bu golle birlikte kariyerindeki 13. Şampiyonlar Ligi golünü atmış oldu.

  • Milli futbolcu, Galatasaray forması giydiği dönemde en golcü Şampiyonlar Ligi sezonunu yaşamıştı. Tecrübeli oyuncu 2012/13 sezonunda çıktığı 9 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.
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