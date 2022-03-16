36 yaşındaki Burak Yılmaz Chelsea maçında tarihe geçti

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında takımını öne geçiren golü attı.
36 yaşındaki oyuncu attığı bu golle Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı üçüncü futbolcu oldu.
Öte yandan Burak Yılmaz, bu golle birlikte kariyerindeki 13. Şampiyonlar Ligi golünü atmış oldu.
- Milli futbolcu, Galatasaray forması giydiği dönemde en golcü Şampiyonlar Ligi sezonunu yaşamıştı. Tecrübeli oyuncu 2012/13 sezonunda çıktığı 9 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.
Burak Yilmaz golle donuyor⚽️
Attigi penalti goluyle takimini Chelsea karsisinda 1-0 one geciriyor🎯 pic.twitter.com/CvSDAMFN9M
Burak Yilmaz golle donuyor⚽️