Adana Demirspor kaç puanda, ligde kaçıncı sırada? Adana Demirspor'un kalan maçları
Süper Lig'e göz kırpan Adana Demirspor'un kalan maçları
TFF 1. Lig'de oynadığı son 4 maçını kazanan Adana Demirspor, puantaj tablosunda 2. sıraya yükseldi. Peki Süper Lig'e göz kırpan Adana Demirspor, kalan haftalarda hangi takımlarla oynayacak?
Haber MerkeziAA, Yeni Şafak
Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen ve 1. Lig puan durumunda ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor, Süper Lig yolundaki en kritik maçlarından birini kayıpsız geçmeyi başardı.
Akdeniz ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin yeniden başlamasının ardından yaptığı 3 maçı da kazandı.
Adana Demirspor puanını 54'e yükseltti
Puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 54'e çıkardı ve 57 puanlı lider Hatayspor'un ardından ikinci sıraya yükseldi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ikincilik koltuğunu devralan mavi-lacivertli ekip, ligde normal sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala Süper Lig'e doğrudan yükselecek ilk 2 takım potasına girmeyi başardı.
Adana Demirspor'un fikstürü
Ligin 32. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Altay'ı konuk edecek Adana Demirspor, geride kalan maçlarını kayıpsız geçip Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.
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