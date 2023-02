Ahmet Ağaoğlu: Her türlü desteği vereceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Deprem haberi aldıktan sonra Hatayspor başkanını ve oyuncuları aradığını belirten Ağaoğlu, bu yaşanan acı olay sonrasında her türlü desteği vereceklerini söyledi. Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok büyük bir trajedi yaşıyoruz. 1999 depreminden çok daha büyük, çok daha büyük bir coğrafyaya yayılan, Kahramanmaraş’tan başlayıp Hatay’a, Suriye’ye hatta Lübnan’a kadar yayılan dahil yıkım varmış. Can kayıplarımız fazla, acımız büyük. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar. Enkaz altındakilerin de biran evvel çıkarılması en büyük temennimiz. Bu işler sadece temenniyle de olmuyor. Elimizden ne geliyorsa, birey olarak, kurum olarak yapabileceğimiz her şeyi yapacağımız o gün bugündür."

"Sabah duyar duymaz, ilk Hatayspor başkanını aradım, telefonuna ulaşılamıyordu, daha sonra Erce ve Kamil Ahmet’i aradım, biliyorsunuz onlar bir dönem bizdeydi. Kamil’e ulaşamadım ama Erce daha sonra bana geri dönüş yaptı. Panik içerisindeydi, çok büyük bir korku yaşamışlar. Kendi ifadesiyle 2 yardımcı hoca ve yanılmıyorsam bana bir oyuncunun enkaz altında olduğunu söyledi, sakinleştirmeye çalıştım ama ne kadar başarılı oldum bilemiyorum. İnşallah enkaz altında kalan herkese bir an önce ulaşılır ve bu acının boyutları büyümez."

"Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır yoğun kar yağışı altında. Gece -30’lara varan bir soğuk hava, evlerine giremeyen insanlar, çocuklar. Onlar şu anda her türlü yardıma muhtaç durumdalar. Biz de Trabzonspor kulübü olarak ilk etapta, Trabzon Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde TS Club’larda ne kadar kışlık ürün varsa, şu an yanılmıyorsam 1 tırdan biraz fazla, bizim tır da Ordu’daydı, Trabzon’a çektik. Yarın sabah Sn. Valimiz’in koordinasyonunda bütün bu ürünleri, bunların içerisinde bere, atkı, mont, kazak, battaniye, eldiven, atkı vb. gibi ne kadar kışlık ürün varsa TS Club’larımızı tamamen boşalttık. 1-1.5 tır civarı olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca İstanbul’dan piyasadan temin ettiğimiz 1000 adet civarı -30 dereceye dayanıklı uyku tulumu onu da aynı şekilde buradan yine Trabzon Valiliği koordinasyonuyla AFAD bölgesine ulaştıracağız. Çok büyük bir trajedi yaşıyoruz. Allah devletimizin, milletimizin ve hepimizin yardımcısı olsun. O bölgedeki insanların şu anda büyük bir desteğe, yardıma ihtiyacı var. O kenetlenecek gün bugündür diyorlardı ya, o gün gerçekten bugün. Biz sadece bir kurum olarak ve birey olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz ki onu da layığıyla yerine getirebildiğimizi hiç zannetmiyorum. Sabahtan beri görüntüleri gördükçe içim içimi yiyor. Oraya gidip, başka yapabileceğimiz bir şeyler var mı, orada onlarla beraber olmak istiyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki bütün enerjimizi o bölgeye yoğunlaştırmamız lazım, oradaki insanlarımıza yoğunlaştırmamız lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun, öncelikle o bölgedeki insanlarımızın yardımcısı olsun. Enkaz altındaki yardım bekleyenlere bir an önce ulaşılması da en büyük temennimizdir. "