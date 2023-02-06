Hataysporlu oyuncular enkaz altından çıkarıldı: Takım arkadaşları aranıyor

Hataysporlu oyunculardan Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım, Kerim Alıcı, Onur Ergün ve Christian Atsu ile birlikte teknik heyetten dört isme ulaşılamadığı iddia edilmişti. Alınan son bilgilere göre, Hatayspor forması giyen Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı. Kerim Alıcı'nın da kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca Bertuğ Yıldırım ve Onur Ergün'ün de iyi olduğu ifade edildi.