Hataysporlu oyuncular enkaz altından çıkarıldı: Takım arkadaşları aranıyor

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Burak Öksüz
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.
Hataysporlu oyunculardan Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım, Kerim Alıcı, Onur Ergün ve Christian Atsu ile birlikte teknik heyetten dört isme ulaşılamadığı iddia edilmişti. Alınan son bilgilere göre, Hatayspor forması giyen Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı. Kerim Alıcı'nın da kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca Bertuğ Yıldırım ve Onur Ergün'ün de iyi olduğu ifade edildi.
Hatayspor’da teknik heyetten iki isim de enkazdan sağ olarak kurtulurken, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a, futbolcular Christian Atsu ile Onur Ergün'e ve kulüp tercümanı Emre Aslan'a henüz ulaşılamadı.