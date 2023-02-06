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Spor

Hataysporlu oyuncular enkaz altından çıkarıldı: Takım arkadaşları aranıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, 10 ili etkiledi. Depremde, Hataysporlu futbolculardan bazılarına ulaşılamadığı öğrenilirken, Burak Öksüz'ün enkazdan çıkarıldığı ifade edildi. Ayrıca enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a, futbolcu Christian Atsu ve kulüp tercümanı Emre Aslan'a henüz ulaşılamadı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:00 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Burak Öksüz

Burak Öksüz

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.


Enkazdan çıkarıldılar

Hataysporlu oyunculardan Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım, Kerim Alıcı, Onur Ergün ve Christian Atsu ile birlikte teknik heyetten dört isme ulaşılamadığı iddia edilmişti. Alınan son bilgilere göre, Hatayspor forması giyen Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı. Kerim Alıcı'nın da kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca Bertuğ Yıldırım ve Onur Ergün'ün de iyi olduğu ifade edildi.


Hatayspor’da teknik heyetten iki isim de enkazdan sağ olarak kurtulurken, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a, futbolcular Christian Atsu ile Onur Ergün'e ve kulüp tercümanı Emre Aslan'a henüz ulaşılamadı.




#Hatayspor
#deprem
#Burak Öksüz
2 gün önce
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Hataysporlu oyuncular enkaz altından çıkarıldı: Takım arkadaşları aranıyor
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