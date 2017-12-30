Ahmet Çakar'a göre yılın 'en iyi' ve 'en kötü' 11'i

Ahmet Çakar, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun en iyi 11'ini belirledi.
"Yılın 11'ine Fenerbahçe'den futbolcu alamam" diyen Çakar, daha sonra karar değiştirerek 10 numara pozisyonuna Giuliano'yu dahil etti.
En iyi 11'ine teknik direktör olarak -Kayserispor'dan Sumudica'yı seçen ünlü yorumcu, Rumen teknik adam hakkında ilginç ifadeler kullandı.
"Türkiye'ye gelmiş eni iyi 5 teknik adamdan biri"
Çakar deneyimli çalıştırıcı için," Biraz hokkabaz biraz şovmen ama Türkiye gelmiş geçmiş en iyi teknik adamlardan biri" dedi.
Ahmet Çakar'ın 4-2-3-1'lik sistemde en iyi 11'i
- Volkan Babacan Mariano Tosic Epureanu Clichy Atiba Beşiktaş Emre Belözoğlu Babel Quaresma Giuliano Cenk Tosun
- Teknik direktör: Sudumica
En kötü 11'i
- Muslera, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Belhanda, Olcay, Sosa, Lens, Robin van Persie
- Teknik direktör: Igor Tudor
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