Ahmet Çakar'a göre yılın 'en iyi' ve 'en kötü' 11'i

Ahmet Çakar, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun en iyi 11'ini belirledi.

"Yılın 11'ine Fenerbahçe'den futbolcu alamam" diyen Çakar, daha sonra karar değiştirerek 10 numara pozisyonuna Giuliano'yu dahil etti.

En iyi 11'ine teknik direktör olarak -Kayserispor'dan Sumudica'yı seçen ünlü yorumcu, Rumen teknik adam hakkında ilginç ifadeler kullandı.

"Türkiye'ye gelmiş eni iyi 5 teknik adamdan biri"

Çakar deneyimli çalıştırıcı için," Biraz hokkabaz biraz şovmen ama Türkiye gelmiş geçmiş en iyi teknik adamlardan biri" dedi.

Ahmet Çakar'ın 4-2-3-1'lik sistemde en iyi 11'i

Volkan Babacan Mariano Tosic Epureanu Clichy Atiba Beşiktaş Emre Belözoğlu Babel Quaresma Giuliano Cenk Tosun

Teknik direktör: Sudumica

En kötü 11'i