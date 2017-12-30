SÜPER LİG

Ahmet Çakar'a göre yılın 'en iyi' ve 'en kötü' 11'i

Yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de yılın en iyi ve en kötü 11'ini seçti. En iyi 11'inde Fenerbahçe'den bir isme yer veren Çakar'ın en kötü kadrosunda, sarı-lacivertlilerden 5 futbolcu yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çakar 10 Numara Muhabbet kanalına konuştu.

Ahmet Çakar 10 Numara Muhabbet kanalına konuştu.

Ahmet Çakar, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun en iyi 11'ini belirledi.

"Yılın 11'ine Fenerbahçe'den futbolcu alamam" diyen Çakar, daha sonra karar değiştirerek 10 numara pozisyonuna Giuliano'yu dahil etti.

En iyi 11'ine teknik direktör olarak -Kayserispor'dan Sumudica'yı seçen ünlü yorumcu, Rumen teknik adam hakkında ilginç ifadeler kullandı.


"Türkiye'ye gelmiş eni iyi 5 teknik adamdan biri"

Çakar deneyimli çalıştırıcı için," Biraz hokkabaz biraz şovmen ama Türkiye gelmiş geçmiş en iyi teknik adamlardan biri" dedi.

Ahmet Çakar'ın 4-2-3-1'lik sistemde en iyi 11'i

  • Volkan Babacan Mariano Tosic Epureanu Clichy Atiba Beşiktaş Emre Belözoğlu Babel Quaresma Giuliano Cenk Tosun
  • Teknik direktör: Sudumica

En kötü 11'i

  • Muslera, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Belhanda, Olcay, Sosa, Lens, Robin van Persie
  • Teknik direktör: Igor Tudor

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