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Akyazı'da tartışma çıkartan pozisyon: Penaltı verilmedi

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin 78. dakikasında yaşanan bir pozisyon esnasında bordo-mavili takım penaltı bekledi. Fakat VAR'da görev yapan Hakan Ceylan, maçın hakemi Halil Umut Meler'e izleme tavsiyesinde bulunmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akyazıda tartışma çıkartan pozisyon: Penaltı verilmedi
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin 78. dakikasında yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.

"Eline çarptı"

Başakşehir ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda Hasan Ali Kaldırım, topu uzaklaştırmak istedi. Bu sırada meşin yuvarlak kornere çıktı. Trabzonsporlu futbolcular topun, Hasan Ali'nin eline çarparak dışarı gittiğini ifade ederek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in yanına gitti.

"İzleme tavsiyesinde bulunmadı"

VAR'da görev yapan Hakan Ceylan, kritik pozisyon için Halil Umut Meler'e izleme tavsiyesinde bulunmadı ve oyuna korner atışıyla devam edildi. Bu pozisyon sosyal medyada gündem olurken, "Trabzonspor'un penaltısı verilmedi" ifadeleri kullanıldı.

  • Kim ne dedi?
  • 💬 Ertem Şener: "Net penaltı."
  • 💬 Mehmet Ayan: "Net penaltı."
  • 💬 Yunus Emre Sel: "Daha neye penaltı vereceksin?"
  • 💬 Hasan Tüncel: "Trabzonspor’un %100 penaltısı verilmedi. Algıcı yorumcular bunu da konuşun."
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır
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