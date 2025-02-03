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Alanyaspor taraftarına çirkin saldırı

Alanyaspor taraftarına çirkin saldırı

11:353/02/2025, Pazartesi
IHA
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Taşlı saldırı sonucu otobüsün camı kırıldı.
Taşlı saldırı sonucu otobüsün camı kırıldı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Alanyaspor taraftarları, dün oynanan Göztepe maçının ardından dönüş yolunda rakip takım taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı.

Süper Lig’in 22. haftasında Alanyspor, dün oynanan müsabakada Göztepe’yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından takımlarını desteklemek için İzmir’e giden Alanyaspor taraftarları, dönüş yolunda Göztepe taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı. Taşlı saldırıda otobüsün camları kırılırken, taraftarları taşıyan bir başka otobüs ise kazaya karıştı.


Yaşanan çirkin saldırıdan sonra Alanyaspor, taşlı saldırıya uğrayan taraftarlara geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Takımımızın bugün deplasmanda oynadığı Göztepe maçının ardından Alanya’ya dönüş için yola çıkan taraftarlarımızı taşıyan otobüslere taşlı saldırı yapılmış, bir otobüs de İzmir’de maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Saldırıya maruz kalan ve kaza geçiren tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı şiddetle kınıyor ve saldırganların tespit edilerek gerekli cezaları almaları için olayın takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Takımımızı maç boyunca destekleyen tüm taraftarımıza teşekkür ederiz."





#Süper Lig
#Alanyaspor
#Göztepe

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