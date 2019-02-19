Ali Şafak Öztürk: Gördüğüm en art niyetli hakemdi

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor, lider Başakşehir’e evinde 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, hakem Mete Kalkavan için sert eleştirilerde bulundu.

"Takımların VAR’a gidilme hakkı olsun"

Maçla ilgili konuşulacak tek şeyin hakem olduğunu söyleyen Öztürk, “2 yıllık başkanlık dönemimde gördüğüm en art niyetli hakemdi açık ara. Ve bunun artık yeni türevleri çıktı. Eskiden direk yapılıyordu bazı şeyler, şimdi VAR diye bir sistem var. Aşağıda da söyledim, hoş geldi, iyi geldi, kullanın o zaman. Pozisyonları burada yorumlamayacağım, bir sürü yorumcu zaten yorumlar. Olan vardır, olmayan vardır, penaltı vardır yoktur, bunlara girmeyeceğim ama bu sistem kullanılmalı. Ya da takımlara bu hakkı verin. Kulübeden itiraz hakkı olsun takımların yani VAR’a gidilme hakkı olsun. Çünkü, eğer oradaki hakem VAR’a gitmiyorsa, eğer o odadaki insanlar uyarmıyorsa, baktığınızda en az 2-3 pozisyon var. Maçın gazıyla verilmiş ve geri alınabilecek” dedi.

Nazım’ın sarı kart gördüğü pozisyon

Nazım’ın sarı kartıyla ilgili, ‘komedi’ diyen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bir oyuncu, hakemin hatalı verdiği karara elini kaldıramayacak mı? Başakşehir’in oyuncusu Arda, ‘taç benden çıktı’ diyor. Buna rağmen sen kararı geri alamıyorsan, ya kendinle ilgili bir ego problemin var, ya bu sistemi kullanmıyorsun, ya da art niyetlisin. Burada bir ince doğrama işlemi yapıldı. Bir hakem tarafından benim başkanlık dönemimde yapılmış en temiz işlem oldu.”

"Antalyaspor Mete Kalkavan ismini ve bugünü unutmaz"

Pozisyonlarla ilgili Mete Kalkavan’ın VAR’a gitmemesini de eleştiren Öztürk, “Bir itiraz varsa, stadyum ayağa kalkıyorsa, kibarlık olarak bari git VAR’a. Millet ‘gerçekten gitti’ desin. Ama şu anda bütün bu stada gelen insanlarda hakemle bir art niyet döngüsü oluştu. Benim yanımda Rusya’nın teknik direktörü vardı, ‘Hakem ilginç’ dedi. Ben de ‘Evet baya ilginç’ dedim. Sağ olsun Mete Bey, çok temiz bir işlem yaptı. Ama şunu söylüyorum, Antalyaspor camiası da, ben de, buraya gelen taraftarı da Mete Kalkavan ismini ve bugünü unutmaz” ifadelerini kullandı.

Mete Kalkavan hatasını kabul etmedi: Arda Turan fair-play yaptı Antalyaspor-Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan, mücadelede verdiği taç kararıyla gündem oldu. Bunun sebebi ise Kalkavan'ın hatasında ısrar etmesi.Arda Turan'ın topun kendilerinden çıktığını söylemesine rağmen taçı Başakşehir lehine veren Mete Kalkavan sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.Milli futbolcu Arda Turan, hatasını kabul etmeyen ve taçı kendilerine veren Mete Kalkavan'ın bu kararı sonrasında topu auta gönderdi.Kalkavan'ın hatalı kararına sinirlenen Nazım Sangare ise bu pozisyonda sarı kart gördü.