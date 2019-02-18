Mete Kalkavan hatasını kabul etmedi: Arda Turan fair-play yaptı

Antalyaspor-Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan, mücadelede verdiği taç kararıyla gündem oldu. Bunun sebebi ise Kalkavan'ın hatasında ısrar etmesi.

Arda Turan'ın topun kendilerinden çıktığını söylemesine rağmen taçı Başakşehir lehine veren Mete Kalkavan sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Milli futbolcu Arda Turan, hatasını kabul etmeyen ve taçı kendilerine veren Mete Kalkavan'ın bu kararı sonrasında topu auta gönderdi.

Kalkavan'ın hatalı kararına sinirlenen Nazım Sangare ise bu pozisyonda sarı kart gördü.