SÜPER LİG

Mete Kalkavan hatasını kabul etmedi: Arda Turan fair-play yaptı

Antalyaspor-Başakşehir maçında ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin ilk yarısındaki bir taç pozisyonunda hakem Mete Kalkavan, Başakşehir lehine taç atışı kararı verdi. Ancak Arda Turan topun kendilerinden çıktığını söyledi. Hatasından geri adım atmayan Mete Kalkavan'ın bu tercihi sonrasında milli futbolcu topu auta gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakem Mete Kalkavan, Antalyaspor-Başakşehir maçında verdiği kararla tepki çekti.

Hakem Mete Kalkavan, Antalyaspor-Başakşehir maçında verdiği kararla tepki çekti.

Fotoğraf: Orhan Çiçek

Antalyaspor-Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan, mücadelede verdiği taç kararıyla gündem oldu. Bunun sebebi ise Kalkavan'ın hatasında ısrar etmesi.

Arda Turan'ın topun kendilerinden çıktığını söylemesine rağmen taçı Başakşehir lehine veren Mete Kalkavan sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Milli futbolcu Arda Turan, hatasını kabul etmeyen ve taçı kendilerine veren Mete Kalkavan'ın bu kararı sonrasında topu auta gönderdi.

Kalkavan'ın hatalı kararına sinirlenen Nazım Sangare ise bu pozisyonda sarı kart gördü.

Antalyasporlu futbolcu Salih Dursun, Mete Kalkavan'ın hatalı kararına tepki gösterdi.
Antalyasporlu futbolcu Salih Dursun, Mete Kalkavan'ın hatalı kararına tepki gösterdi.
AA

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