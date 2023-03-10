|
Reklam
Reklam
Spor

Alperen Şengün 14 sayı attı ama Rockets kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Indiana Pacers'a uzatmada 134-125 yenildi. NBA'de gece oynanan maçların detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:08 . 10/03/2023 Cuma
AA
Alperen 14 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Alperen 14 sayı, 8 ribauntla oynadı.

NBA'e dün gece 6 maçla devam edildi. Pacers, yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'ın 29 sayı, 19 asistle öne çıktığı maçta Rockets'ı mağlup ederek 30. galibiyetini aldı. Ev sahibi Pacers'ta Myles Turner 21 ve Jordan Nwora 18 sayı kaydetti.


Sezonun 51. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Jabari Smith Jr 30, Jalen Green 24 ve Kenyon Martin Jr 23 sayı attı. Alperen Şengün ise yaklaşık 25 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 14 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 2 blokla tamamladı.


Bucks evinde Nets'i geçti

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sahasında Brooklyn Nets'i 118-113'lük skorla geçerek üst üste 3, sezonun 48. galibiyetine ulaştı. Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'nun forma giymediği Bucks'ta Bobby Portis 28 sayı, 13 ribaunt ve Brook Lopez 24 sayı, 10 ribauntluk performans sergiledi.


Nets'te Patty Mills'in 23 ve Cam Thomas'ın 21 sayısı, sezonun 29. mağlubiyetini engelleyemedi.


Toplu Sonuçlar;

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 103-113

Indiana Pacers-Houston Rockets: 134-125 (Uzatmada)

Orlando Magic-Utah Jazz: 124-131

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 131-110

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 118-113

Sacramento Kings-New York Knicks: 122-117



#NBA
#Basketbol
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
1 saat önce
default-profile-img
Alperen Şengün 14 sayı attı ama Rockets kaybetti
10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu
Twitter Blue Türkiye'de kullanıma açıldı: Fiyatı dikkat çekiyor
ÖZET | Manchester United-Real Betis: 4-1
Deprem bölgesinde hasar tespiti yapılamayan binalar için 31 Mart'a kadar süre tanındı
Gelin adayına nişanında ağlatan sürpriz: Vefat eden babasıyla birlikte resmettiler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.