NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konfeansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Raptors, ligin son sırasındaki Rockets'ı mağlup etti.

Misafir Raptors'ta Fred VanVleet 32 sayı, 5 ribaunt, Gary Trent 29 sayı ve Pascal Siakam 23 sayı, 6 ribaunt üretti. Rockets cephesinde Eric Gordon 28 sayı, 5 asist, Alperen Şengün 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve Kenyon Martin 20 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Art arda yaşanan sakatlıklar sonrası Batı Konferansı'ndaki zirve yarışından kopan Phoenix Suns, lig lideri Boston Celtics'e konuk olduğu maçı 106-94 kazandı.

Suns'ın skor yükünü 25 sayı kaydeden Mikal Bridges çekti. Dario Saric 14 sayı, 13 ribaunt, Deandre Ayton da 14 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı. Celtics'te Jaylen Brown'ın 27 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ve Jayson Tatum'ın 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.