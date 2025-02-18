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Alperen Şengün tarih yazdı

Alperen Şengün tarih yazdı

04:0018/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Efsane basketbolcu Shaquille O'Neal, Alperen’in smaçla tamamladığı bir pozisyon sonrası, milli oyuncumuza "Türk terminatör" yakıştırmasını yaptı.
Efsane basketbolcu Shaquille O'Neal, Alperen’in smaçla tamamladığı bir pozisyon sonrası, milli oyuncumuza "Türk terminatör" yakıştırmasını yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025'in final maçını, Chuck Takımı'nı 41-25 yenen Shaq Takımı kazandı. Chuck takımıyla yarı final maçında oynayan Alperen Şengün 4 sayı, 1 ribauntla oynadı. Milli basketbolcumuz, 2007’de Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu oldu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sahaya çıktığı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025'in final maçını, Chuck Takımı'nı 41-25 yenen Shaq Takımı kazandı. San Francisco'da gerçekleştirilen NBA All-Star organizasyonunun son gününde, mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı. Yeni formatıyla 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve bir final) kapsayan 74. NBA All-Star karşılaşmalarında 40 sayıya ulaşan tarafın galip geldiği hedef skor uygulandı.

ALPEREN’DEN 4 SAYI, 1 RİBAUNT

İlk yarı final müsabakasında Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Kenny Takımı karşılaştı. Milli basketbolcu, 2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu oldu. Karşılaşmayı 41-32 kazanan Chuck Takımı, adını finale yazdırdı. Alperen Şengün 4 dakika sahada kalarak 4 sayı, 1 ribaunt üretti.

İKİNCİ YARI FİNALİN GALİBİ SHAQ TAKIMI

Shaq Takımı, ikinci yarı final maçında Candace Takımı'nı 42-35 yendi. NBA All-Star finali, Alperen'in forma giydiği Chuck Takımı ile Shaq Takımı arasında oynandı. Rakibini 41-25 mağlup eden Shaq Takımı, yeni formatta düzenlenen 2025 NBA All-Star maçlarının galibi oldu. Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, finaldeki 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ve 2 top çalmalık performansıyla Stephen Curry kazandı.




#All Star
#Alperen Şengün
#Spor
#Basketbol

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