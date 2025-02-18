Alperen Şengün tarih yazdı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sahaya çıktığı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025'in final maçını, Chuck Takımı'nı 41-25 yenen Shaq Takımı kazandı. San Francisco'da gerçekleştirilen NBA All-Star organizasyonunun son gününde, mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı. Yeni formatıyla 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve bir final) kapsayan 74. NBA All-Star karşılaşmalarında 40 sayıya ulaşan tarafın galip geldiği hedef skor uygulandı.

ALPEREN’DEN 4 SAYI, 1 RİBAUNT

İlk yarı final müsabakasında Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Kenny Takımı karşılaştı. Milli basketbolcu, 2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu oldu. Karşılaşmayı 41-32 kazanan Chuck Takımı, adını finale yazdırdı. Alperen Şengün 4 dakika sahada kalarak 4 sayı, 1 ribaunt üretti.

İKİNCİ YARI FİNALİN GALİBİ SHAQ TAKIMI

Shaq Takımı, ikinci yarı final maçında Candace Takımı'nı 42-35 yendi. NBA All-Star finali, Alperen'in forma giydiği Chuck Takımı ile Shaq Takımı arasında oynandı. Rakibini 41-25 mağlup eden Shaq Takımı, yeni formatta düzenlenen 2025 NBA All-Star maçlarının galibi oldu. Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, finaldeki 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ve 2 top çalmalık performansıyla Stephen Curry kazandı.











