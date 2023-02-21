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Spor

Alperen Şengün: Umarım bu günleri de atlatacağız

NBA'da oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, depremzedelere destek mesajı yolladı. Üzüntüsünü dile getiren 20 yaşındaki oyuncu, "Umarım bu günleri atlatacağız. Daha iyi günler göreceğiz. Onlar için dua ediyorum" dedi.

11:46 . 21/02/2023 Salı
AA
Alperen Şengün

Alperen Şengün

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için destek mesajı yayımladı.


Şengün'ün NBA sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "İlk günden beri ben gerçekten onlarlayım. Her gün onlar için dua ediyorum. Burada onların acısını birlikte yaşıyorum. Burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların yanında olamadığım için gerçekten üzgünüm. Umarım bu günleri de atlatacağız. Daha iyi günler göreceğiz. İnşallah onlar için dua ediyorum. Onlar için ben burada en iyi şekilde ülkemi temsil ediyorum. Umarım daha iyi günleri göreceğiz. Allah hepinizin yanında olsun" ifadelerini kullandı.






#NBA
#Alperen Şengün
#Türkiye
1 saat önce
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Alperen Şengün: Umarım bu günleri de atlatacağız
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