Altay'da Ünal Kavlak ameliyat oldu

13:14 15/05/2026, Cuma
DHA
Ünal'ın Altay'la 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'ın altyapı patentli genç golcüsü Ünal Alihan Kavlak yaşadığı ağır sakatlığın ardından bıçak altına yattı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 23 maçta 6 gol atan 20 yaşındaki futbolcu ön çapraz bağ ve dış menisküs kök tamiri operasyonları geçirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonu Doç. Dr. Lokman Kehribar yaptı. Yetenekli futbolcunun tedavisinin 7 ay süreceği ifade edilmişti. Yeni sezonun ikinci yarısında sahalara dönmesi beklenen Ünal'ın Altay'la 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



