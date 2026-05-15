Altay'da Ünal Kavlak ameliyat oldu

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'ın altyapı patentli genç golcüsü Ünal Alihan Kavlak yaşadığı ağır sakatlığın ardından bıçak altına yattı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 23 maçta 6 gol atan 20 yaşındaki futbolcu ön çapraz bağ ve dış menisküs kök tamiri operasyonları geçirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonu Doç. Dr. Lokman Kehribar yaptı. Yetenekli futbolcunun tedavisinin 7 ay süreceği ifade edilmişti. Yeni sezonun ikinci yarısında sahalara dönmesi beklenen Ünal'ın Altay'la 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.