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Ankara'da bilardo heyecanı

Ankara'da bilardo heyecanı

15:3117/06/2025, Salı
AA
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Şampiyona Cumartesi gününe kadar sürecek.
Şampiyona Cumartesi gününe kadar sürecek.

Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak. Turnuvaya 11 ülkeden 32 sporcu katılacak.

Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.


Türkiye Bilardo Federasyonu'nun açıklamasına göre, Gölbaşı'ndaki tesiste yapılacak şampiyonaya 11 ülkeden 32 sporcu katılacak.


Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Serdar Gümüş, Barış Cin, Mehmet Sezer ve Emrah Taç'ın temsil edeceği organizasyon, 21 Haziran Cumartesi günü sona erecek.




#Ankara
#Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası
#Türkiye Bilardo Federasyonu
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