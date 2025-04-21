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Aslan TÜMOSAN Konyaspor'a hazır

Aslan TÜMOSAN Konyaspor'a hazır

15:2321/04/2025, Pazartesi
IHA
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Okan Buruk idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Okan Buruk idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları bitti.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılarda, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecek.





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