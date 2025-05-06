Avrupa şampiyonu milli halterci Harun Algül’ün hedefi olimpiyat madalyası

Gaziantepli 22 yaşındaki milli sporcu Harun Algül, 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada 112 kilogramlık kaldırışıyla altın madalya kazanırken, silkmede 129 kilogram ile yedinci, toplamda ise 241 kilogramlık derecesiyle beşinci sırada yer aldı. 2023 yılının temmuz ayında Romanya’da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda 3 altın madalyayla şampiyonluk elde eden Algül, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’ndan da altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.





Amcasının izinden giderek halterci oldu

Üniversitesi öğrencisi olan, 8 yılda halterde çok sayıda ulusal ve uluslararası başarı elde eden ve hedeflerini hep yüksek tutan Algül, her sporcu gibi kendisinin de en büyük hayalinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Milli halterci amcası sayesinde bu branşa başladığını belirten Algül, "Ben küçükken milli halterci olan amcam İsmet Algül, halter branşında güzel dereceler elde etti, ülkemize ve memleketimize madalyalar getirdi. Amcamın da Avrupa ikinciliği ve madalyası var. Amcamı televizyonda izlerken bu spora merak saldım. 8 yıldır da bu sporla uğraşıyorum. 3 ülkede madalya aldım. Romanya’da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası’nda 3 altın madalya aldım. Daha sonra Polonya’da Gençler U23 Şampiyonası’nda bir tane altın madalya kazandım. Son olarak da Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda 112 kilo kaldırarak şampiyon oldum" dedi.





"Ay-yıldızlı bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmak tarif edilemez bir mutluluk"

Elde ettiği başarılardan dolayı her zaman mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren milli sporcu, "Spor hayatım boyunca tabii biraz zorluklar çektim. Maddi zorluklar nedeniyle çaycılık yaptım, market ve manavlarda çalıştım. Fakat hiçbir zaman pes etmedim. Çünkü arkamda ailem, antrenörlerim, arkadaşlarım ve akrabalarım vardı. Allah’a şükür hiç pes etmedim. Hiçbir zaman düşmedim. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü ülkeme ve memleketime madalyalarla dönüyorum. Bu duyguları tarif edemem ve gerçekten çok yoğun mutluluk, gurur verici bir duygu yaşıyorum. Çünkü ay yıldızlı bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırıyorum. Bu tarif edilemez bir mutluluk" ifadelerini kullandı.





"Hedefim her sporcu gibi gibi olimpiyat madalyası"

2028 Los Angeles Olimpiyatları’na katılmayı çok istediğini ve şampiyon olup altın madalyayla dönmeyi hedeflediğini aktaran Harun Algül, "Bundan sonraki hedefim her sporcunun hedef ettiği gibi olimpiyatlardır. Ben de bir sporcu olarak 2028 yılında Los Angeles Olimpiyatları’na katılmayı çok istiyorum. Hedefim ve hayalim Allah izin verirse, sakatlık olmazsa çok güzel çalışmalar edinerek oralara gidip inşallah ay-yıldızlı bayrağımızı orada da dalgalandıracağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.





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