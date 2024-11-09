Avrupa'da kalesini kapatamıyor

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 3-1 yenilirken, bu mağlubiyetle grup aşamasında ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 4. maçlar sonunda 5 puanla 21. sırada kaldı. Fenerbahçe'nin, Avrupa’da kalesini gole kapatamaması da dikkat çekti. Süper Lig’de oynadığı 10 maçın 6’sını gol yemeden tamamlayan sarı-lacivertliler, aynı başarıyı Avrupa’da sahaya yansıtamadı. Fenerbahçe, ön eleme turlarında 4, lig aşamasında da 4 olmak üzere Avrupa arenasında oynadığı 8 maçın tamamında kalesinde gol gördü. Bu maçlarda 13 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde de 13 gole engel olamadı.





SON 3 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Fenerbahçe, bu sezon 4. kez Avrupa'da deplasmana çıktı. Sarı-lacivertliler, sadece Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Lugano’yu dış sahada mağlup edebildi. Sonrasında yine ön eleme turunda Lille’e yeilen Fenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasında Twente ile deplasmanda berabere kalıp, AZ Alkmaar’a ise mağlup oldu. Deplasmanda AZ Alkmaar’a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Grupta ilk 3 maçtan 1 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri’nde Lille deplasmanında almıştı.





Gençlerle kenara itti

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar karşısında aldığı 3-1'lik yenilgi Hollanda basınında geniş yer buldu. De Telegraaf, "AZ Teknik Direktörü Martens, 2023 Gençler Ligi'nin ünlü takımının yeteneklerini Fenerbahçe karşısında görme fırsatı buldu. Türk kulübü ne yaşadığını bilmiyordu ve Alkmaar'a 3-1 yenildi" dedi. Voetbal Primeur, "AZ, gençleriyle sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'yi kenara itti" ifadesini kullandı. De Limburger ise, "İlk maçına

çıkanlar AZ'yi Fenerbahçe'ye karşı zafere taşıdı" dedi.





Oosterwolde ameliyat oldu

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığı da ifade edildi.





Mourinho'nun aklı Newcastle'da

Fenerbahçe'nin sezon başında mutlak şampiyonluk hedefiyle takımın başına getirdiği teknik direktör Jose Mourinho'nun, sarı-lacivertli takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Son olarak İngiliz basınından The Guardian, bomba bir iddiayı okuyucuları ile paylaştı. İngiliz gazetesinin haberine göre Portekizli çalıştırıcı, Eddie Howe ile yolların ayrılması durumunda Newcastle United'ın başına geçmek istiyor. Haberde Mourinho'nun Trabzonspor maçı sonrası sarf ettiği, "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister, Premier Lig, Fransa, Almanya, Hollanda ve Portekiz ligleri yayınlanıyor. Bu ligi niye izlesinler?" sözleri de paylaşıldı.





Oyunculara sert çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar yenilgisi sonrası oyuncularına sert çıktı. Takıma, "Bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyorsunuz gibi" diyen Portekizli çalıştırıcının öfkesinden hücum oyuncuları da nasibini aldı. Mourinho, forvetlere, “Kaçırdığımız goller sonrası hayal kırıklığı yaşadım” diye çıkışırken, yenilen basit gollerin ise yakışmadığını vurguladı.





Ligde de cezalı

Fenerbahçe, Süper Ligde yarın Sivasspor’u konuk edecek. UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle AZ Alkmaar maçında tribünde yer alan teknik direktör Jose Mourinho, Sivaspor maçında da takımının başında yer alamayacak. Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası rakip taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası almıştı.















