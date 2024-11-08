Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakalarını oynadı. Beşiktaş Malmö'yü 2-1, Galatasaray da Tottenham'ı 3-2 yenerken Fenerbahçe ise AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Futbolseverler, ilk 8'in direkt olarak adını son 16'ya yazdıracağı Avrupa Ligi'nin yeni formatında, 4. hafta sonunda oluşan puan durumunu merak ediyor...

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında sahasında ağırladığı Malmö'yü 2-1 yenen Beşiktaş, puanını 6'ya yükseltti ve 18. sıraya yerleşti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar'a 3-1 yenilerek 5 puanda kaldı ve 21. sırada yer alıyor. Şu ana kadar mağlubiyeti bulunmayan Galatasaray ise Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 36 takımlık ligde 3. sıraya yerleşti.