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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

11:538/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 3. sırada yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 3. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları sona ererken temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray haftayı galibiyetle kapattı. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise bu hafta Hollanda deplasmanından eli boş döndü. Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni format dahilinde oluşturulan lig aşamasındaki güncel puan durumunu araştırıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son puan durumu ve temsilcilerimizin sıralamaları...

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakalarını oynadı. Beşiktaş Malmö'yü 2-1, Galatasaray da Tottenham'ı 3-2 yenerken Fenerbahçe ise AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Futbolseverler, ilk 8'in direkt olarak adını son 16'ya yazdıracağı Avrupa Ligi'nin yeni formatında, 4. hafta sonunda oluşan puan durumunu merak ediyor...



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE VE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?


UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında sahasında ağırladığı Malmö'yü 2-1 yenen Beşiktaş, puanını 6'ya yükseltti ve 18. sıraya yerleşti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar'a 3-1 yenilerek 5 puanda kaldı ve 21. sırada yer alıyor. Şu ana kadar mağlubiyeti bulunmayan Galatasaray ise Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 36 takımlık ligde 3. sıraya yerleşti.



UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta itibarıyla 4'te 4 yapan Lazio lider konumda. Hollanda temsilcisi Ajax ise 10 puanla ve averajla Galatasaray'ın önünde 2. sırada bulunuyor.


İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU (4.HAFTA)



#UEFA Avrupa Ligi
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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