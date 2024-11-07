Avrupa’da 'varım' dedi

❍UUEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş sahasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerek gruptan çıkma adına önemli bir adım attı. Avrupa Ligi'nde ilk 2 maçını kaybettikten sonra 3. karşılaşmasında deplasmanda Lyon'u yenerek umutlanan Beşiktaş, kendi evinde Malmö karşısında hem galip gelmek hem de Süper Lig'de son 2 maçta alıdğı yenilgiler sonrası moral bulmak istiyordu. 26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, top yandan auta gitti. 27'de Bolin'in vuruşunda savunmadan seken topa Thelin'in vuruşunda Mert, gole izinv ermedi. 52'de Rafa Silva, kale alanının önüne koşu yapan Semih'e topu göndermek istedi. Araya giren Johnsen, Semih'ten önce topu uzaklaştırdı. 59'da Rafa Silva'nın vuruşu kaleciden dönerken, penaltı noktasına düşen topa Joao Mario'nun vuruşu kalecide kaldı. 60'da Christiansen'in pasında Thelin, topa vurmaya hazırlanırken Svensson, kritik müdahalesiyle rakibine şut şansı vermedi. 76. daikada Svensson'un arka direğe ortasında topla buluşan Muçi, düzgün vuruş ile topu filelerle buluşturdu: 1-0. 85'te Emirhan'ın pasında topu alan Semih, rakiplerini geçtikten sonra topu kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderdi: 2-0. 90+5'te gelişen Malmö atağında Rieks topu ağlara gönderdi: 2-1.





Biri zorunlu 3 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan Emirhan ile Onur'u yedeğe çekti, sakatlığı bulunan Immobile ise kadroya dahil edilmedi. Van Bronckhorst bu isimlerin yerine Paulista, Svensson ve Mario'yu görevlendirdi.





Paulista 4 maç sonra

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Gabriel Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu.Brezilyalı futbolcu, ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. 33 yaşındaki stoper, kas sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde de 1 müsabakada forma giyememişti.





İmmobile yerine Semih

Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, sakatlığı bulunun Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Bu sezon kanatlarda görev yapan genç futbolcu ilk kez bir maça ileri uçta başladı.





İsrail'e tepki Filistin'e destek

Karşılaşmadan önce İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş taraftarı, saygı duruşu esnasında, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı











