Henrik Rydström: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet"

“Yakaladığımız net fırsatlar vardı. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Beşiktaş yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. İkinci yarıda yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık ve toparlanamadık. Maçı hak eden taraf bizdik”