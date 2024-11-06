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Henrik Rydström: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet"

Henrik Rydström: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet"

21:306/11/2024, Çarşamba
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Henrik Rydström
Henrik Rydström

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından konuştu. Yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren Rydström, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Beşiktaş yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında İsveç temsilcisi Malmö, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Maçı hak eden taraf bizdik'

“Yakaladığımız net fırsatlar vardı. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Beşiktaş yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. İkinci yarıda yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık ve toparlanamadık. Maçı hak eden taraf bizdik”

'Beşiktaş'ı tebrik ediyorum'

“Oyun yapımıza bakınca organizasyon eksikliği yaşadık. Kanat organizasyonlarında iyi olmamız gerekiyordu. Gol yollarında daha üretken olmak için değişiklik yaptık. Yeni oyuncuları oyuna sürdüm. Üretken olmamız gerekti. Oyun ritmimizi bulamadık. İlk golde savunmayı yapamadık. Oyuncu değişikliğinde ritim yakalamak istedik. Tutuk kaldık ve üretkenliği yakalayamadık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum”






#Malmö
#Henrik Rydström
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Ligi

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