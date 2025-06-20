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Avrupa’nın gelecek vadeden raketleri Gaziantep’te buluşuyor

Avrupa’nın gelecek vadeden raketleri Gaziantep’te buluşuyor

14:0220/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Tennis Europe Avrupa Yaz Kupası Elemeleri 25-27 Haziran’da Gaziantep’te düzenlenecek
Tennis Europe Avrupa Yaz Kupası Elemeleri 25-27 Haziran’da Gaziantep’te düzenlenecek

Tennis Europe Avrupa Yaz Kupası Elemeleri 25-27 Haziran’da Gaziantep’te düzenlenecek.

Gaziantep, 25-27 Haziran tarihleri arasında Avrupa’nın en önemli genç tenis organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Tennis Europe, Türkiye Tenis Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan Tennis Europe Avrupa Yaz Kupası Elemeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

14 yaş kategorisindeki kız ve erkek milli takımlarımızın da mücadele edeceği organizasyonda, Türkiye dâhil 10 ülkeden toplam 30 sporcu korta çıkacak. Genç raketlerin büyük mücadelesine sahne olacak elemelerde birinci olan takımlar, 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek final etaplarına katılma hakkı elde edecek.


Türkiye’yi organizasyonda 14 yaş kızlarda Serra Hasanbaşoğlu, Zeliha Nil Çukurluoğlu ve Doğa İlhan, 14 yaş erkeklerde ise Bekir Devran Esendağlı, Çınar Şenkaya ve Batu Dadak temsil edecek.

Uluslararası tenis heyecanının yaşanacağı turnuvanın açılış töreni, 25 Haziran Çarşamba günü saat 11.45’te gerçekleştirilecek. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve turnuvada mücadele edecek ülke takımlarının katılımıyla gerçekleşecek olan açılış seremonisi, tenis severleri bir araya getirecek.


Gaziantep’in spor turizmindeki yükselen konumuna katkı sunması beklenen organizasyon, aynı zamanda Türk tenisinin geleceği adına önemli bir vitrin olacak.

#Tennis Europe Avrupa Yaz Kupası Elemeleri
#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
#tenis
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