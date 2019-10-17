Avusturyalı küstah siyasetçiden Veli Kavlak ve Türklere hakaret

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Veli Kavlak, Barış Pınarı Harekatı hakkında "Allah’ın izniyle askerlerimiz zafer elde edecek, Türk halkı sizin yanınızda" paylaşımında bulunup, eleştiriler olunca sildi ancak Avusturyalı siyasilerden büyük tepki gördü.

Avusturya Özgürlük Partisi lideri Norbert Hoffer, "Avusturya formasını giymiş futbolcunun bu tarz paylaşımlar yapması yanlış. Bu beyefendinin Avusturya’da işi yok. Türklere artık vatandaşlık verilmemeli" dedi.

Avusturya Milli Takımı formasıyla 31 maça çıkan Veli Kavlak, 2011-2018 yılları arasında Türkiye'de Beşiktaş forması giymişti.