Başakşehir-Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig 2020-2021 sezonu 14. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
Ev sahibi Medipol Başakşehir 13 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik sonucu elde ettiği 15 puanla Süper Lig'de 16. sırada yer alıyor.
Başakşehir'in 11'i:
- Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen.
Kasımpaşa'nın 11'i:
- Ertuğrul; Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi; Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf; Hodzic.
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