SÜPER LİG

Başakşehir-Kasımpaşa (CANLI)

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Kasımpaşa

Başakşehir-Kasımpaşa

Süper Lig 2020-2021 sezonu 14. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Ev sahibi Medipol Başakşehir 13 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik sonucu elde ettiği 15 puanla Süper Lig'de 16. sırada yer alıyor.

Başakşehir'in 11'i:

  • Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen.

Kasımpaşa'nın 11'i:

  • Ertuğrul; Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi; Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf; Hodzic.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Nedim Özbey: Devletin nefesini burada hissetm...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.