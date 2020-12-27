Başakşehir 10 kişi kalan Kasımpaşa karşısında '1' puanı kurtardı!

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında mücadelenin büyük bir kısmını 10 kişi oynayan Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Son şampiyon Başakşehir bu sonuçla kazanamama serisini 6 maça çıkardı.

Maçtan dakikalar;

11. dakikada Epureanu’nun uzun pasında ceza alanı içinde Visca topla buluştu. Visca’nın bekletmeden altı pas üzerine gönderdiği topa Aleksic dokundu, ancak top kaleci, Ertuğrul’da kaldı.

14. dakikada Yusuf’un ortasına ceza alanı içinde Anıl kafa ile vurdu. Topu önünde bulan Hajrandinovic’in şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

16. dakikada serbest vuruş kazanan Başakşehir’de Aleksic’in sert şutunu kaleci Ertuğrul oyun alanına çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

27. dakikada Visca’nın ceza alanına bindirmesiyle topu içeriye çevirdi. Altı pas içinde Gulbrandsen’i geçen topa Chadli dokundu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

36. dakikada Hajrandinovic’in pasında Skrtel araya giremeyince top Anıl Koç’ta kaldı. Anıl Koç, ceza alanına girdiği sarktığını pozisyonda pasını boştaki Yusuf’a çıkardı ve bu futbolcunun dokunuşunda top filelere gitti. 1-1

42. dakikada Mahmut Tekdemir, Aytaç Kara’nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Aytaç’ı ikinci sarıdan kırımızı kart gösterdi.

45+5. dakikada Giuliano’nun ortasında Aleksic ceza alanı içinde topu önce göğsüyle kontrol etti ardından röveşatasında top direkten döndü. Dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında mücadelenin büyük bir kısmını 10 kişi oynayan Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı



⚽27' Chadli

⚽36' Yusuf Erdoğan

⚽84' Hodzic

⚽90+2' Visca pic.twitter.com/OcWmsE8JIv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 27, 2020

Kırmızı kartı iptal olan Rafael, ilk 11’de

Geçtiğimiz hafta Başakşehir’in, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 yenildiği karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek tarafından 71. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan ancak daha sonra turuncu-lacivertli kulübün PFDK’ya yaptığı itirazın kabul edilmesiyle kartı iptal edilen M.Başakşehir’in 30 yaşındaki oyuncusu Rafael, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11’de sahaya çıktı.

Başakşehir’de Cemali Sertel ilk kez 11’de

Turuncu-lacivertli takımın 20 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ise bu sezon ilk kez bir maça 11’de başladı. Cemali, daha önce Hatayspor karşılaşmasında 18, Konyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında 5, Gençlerbirliği maçında da 4 dakika görev almıştı.









